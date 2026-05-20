SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em sua carreira, Neymar chegará a uma Copa do Mundo com menos de 46 participações diretas em gols no período de um ano antes da estreia da seleção brasileira.

Convocado por Carlo Ancelotti para representar o país no Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México, o craque disputará o torneio pela quarta vez em um cenário bem diferente dos ciclos anteriores, quando manteve altos índices ofensivos às vésperas das edições de 2014, 2018 e 2022, mesmo encarando contextos distintos em cada uma delas.

Seu auge nesse recorte aconteceu antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando acumulou 31 gols e 19 assistências, com um total de 50 participações diretas em gols. Os números poderiam ter sido ainda melhores se ele não tivesse sofrido uma fratura no quinto metatarso do pé direito em fevereiro, três meses antes do Mundial.

O problema acabou comprometendo sua preparação para a competição. Com apenas dois gols e uma assistência em cinco jogos, sua imagem durante o torneio acabou marcada mais por simulações de faltas do que por sua capacidade técnica.

Quatro anos mais tarde, porém, Neymar conseguiu manter bons índices no período de 365 dias que antecedeu a Copa no Qatar e registrou 48 participações em gols, com 30 bolas na rede e 18 assistências. Mais importante do que os números é que, desta vez, chegou ao torneio sem grandes preocupações físicas.

O cenário parecia ideal para deixar para trás as frustrações das Copas anteriores ?a queda nas quartas de final em 2018 e seu corte durante a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil?, mas Neymar sofreu uma lesão logo na estreia do Brasil contra a Sérvia, com uma entorse no tornozelo direito. Ele ainda conseguiu se recuperar a tempo de disputar as oitavas de final contra a Coreia do Sul e as quartas de final diante da Croácia, partida na qual a seleção brasileira acabaria eliminada.

Sua participação no último Mundial terminou com apenas dois gols e uma assistência.

Se antes havia uma expectativa alta para o desempenho do craque na Copa do Mundo, impulsionada por suas atuações no período de 365 dias que antecedia os torneios, agora seu rendimento gera desconfiança.

Desde 13 de junho de 2025 até hoje, ele acumulou apenas 19 participações em gols, com 14 gols e 5 assistências. Com a estreia do Brasil marcada para o dia 13 de junho, ele tem menos de um mês para melhorar esses números. No período, o Santos ainda tem mais quatro jogos, mas a participação do atacante permanece incerta.

A preocupação aumentou no último domingo (17). Apesar de sua saída do jogo contra o Coritiba ter sido ocasionada por uma confusão entre a equipe de arbitragem e a comissão técnica do time alvinegro, o jogador reclamou de dores na panturrilha ao longo da partida.

O episódio reforçou um cenário que tem marcado sua segunda passagem pela Vila Belmiro, cercada por problemas físicos que limitaram não apenas sua participação em jogos do Santos, mas também sua disponibilidade para representar a seleção brasileira.

Boa parte do intenso debate nacional em torno de sua convocação para a Copa do Mundo ocorreu justamente porque, até a divulgação da lista final, Ancelotti não teve a chance de contar com o atleta em nenhum dos dez jogos nos quais dirigiu o Brasil desde que assumiu a equipe em maio do ano passado.

Embora tenha decidido levar o jogador para a Copa, o treinador italiano deixou claro que ele não chega com status de titular e terá de brigar por espaço ao longo dos treinos.

"Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se têm boa condição física e mental para estar no time titular", afirmou o treinador.