(UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo virou a aposta dos jogadores da seleção brasileira com futuro indefinido. Entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, dois ficam sem contrato durante o Mundial e outros sete, no mínimo, poderão trocar de equipe na próxima temporada do futebol europeu.

Diferentemente de 2018, última Copa do Mundo que foi disputada no meio do ano, a CBF não fez nenhuma recomendação aos atletas sobre uma "pressa" nestas negociações. O único que deve ter novo clube antes do torneio é Casemiro.

Após quatro anos no Manchester United, o volante já anunciou a sua saída do clube inglês e deve fechar com uma nova equipe antes da estreia do Brasil. Entre os interessados estão clubes dos Estados Unidos, como o LA Galaxy e o Inter Miami. O volante tem 34 anos e está na Europa desde 2013, quando trocou o São Paulo pelo Real Madrid.

Fabinho é outro jogador que está em fim de contrato, mas ao contrário de Casemiro, ele não deve definir o futuro tão cedo. Contratado em 2023 pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o jogador quer retornar ao futebol europeu e aposta na Copa do Mundo para ganhar novos mercados. O jogador tem 32 anos e tem como preferência jogar na Espanha ou Itália.

Outro volante do Brasil também está em busca de uma nova equipe. Em crise financeira, o Botafogo quer negociar Danilo Santos, mas ainda não recebeu uma proposta satisfatória pelo jogador. Danilo foi afastado nesta terça-feira pelo alvinegro por "problemas pessoais" e aguarda uma resposta da diretoria sobre seu futuro.

A ideia da cúpula carioca é negociar o atleta por, no mínimo, 40 milhões de euros (R$ 234 milhões), valor que só poderia ser atingido em caso de destaque do jogador na Copa do Mundo.

A situação de Alisson e Gabriel Martinelli também é uma incógnita. O goleiro tem proposta da Juventus, mas ainda não tomou nenhuma decisão se permanece no Liverpool ou se muda para a Itália. Já Martinelli não tem sido titular no Arsenal e não deve continuar na equipe. A Copa do Mundo pode abrir mercado para o jogador de 24 anos.

Também do futebol inglês, Igor Thiago foi a grande surpresa da Premier League. Vice-artilheiro com 22 gols, cinco a menos que o líder Erling Haaland, o centroavante do Brentford tem despertado a atenção de gigantes do futebol europeu como Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus e Tottenham.

A pedida dos ingleses para vender Igor Thiago é acima dos 80 milhões de euros (R$ 468 milhões), superando a venda do camaronês Bryan Mbeumo, que deixou o clube e foi para o Manchester United por 75 milhões de euros (R$ 438,7 milhões) no ano passado. Em caso de uma grande Copa do Mundo, o brasileiro pode atingir a marca desejada pela diretoria.

Esperança de Carlo Ancelotti para o ataque, Luiz Henrique é quem mais pode ganhar mercado com a Copa do Mundo entre os 26 jogadores chamados por Ancelotti. Sem grande destaque no Zenit, o ex-jogador do Botafogo tem desejo de jogar em um centro mais atrativo e com visibilidade como as principais ligas da Europa. Se tiver destaque no Mundial, o caminho para isso ficará mais fácil.

Os atacantes Vinicius Junior e Raphinha não precisam da Copa como vitrine, mas podem trocar de equipe para a próxima temporada europeia. O contrato de Vinicius Junior se encerrará em junho de 2027 e o clube deve tomar uma decisão de vender o brasileiro ou estender o vínculo.

Já Raphinha, com contrato até 2028, desabafou em entrevista à "Espn" sobre como é tratado no Barcelona e abriu discussão sobre deixar a equipe. Raphinha foi um dos destaques do clube em 2025 e tem amplo mercado no futebol europeu.