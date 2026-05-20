SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Zenit, da Rússia, trabalha com a possibilidade de apresentar uma proposta entre 7 e 10 milhões de euros (R$ 40,9 a 58,4 milhões) pelo lateral-direito Matheuzinho na próxima janela de transferências. Apesar do interesse, o UOL apurou que o jogador não se anima com uma eventual saída do Corinthians.

RUSSOS PREPARAM OFERTA

Ainda que a oferta não tenha chegado oficialmente ao Timão, o clube de São Petersburgo já abriu conversas com o estafe do atleta e manifestou interesse na contratação.

A equipe russa conta com orçamento robusto para o meio do ano e avalia investir no mercado sul-americano, embora também monitore opções em outros países, como a Grécia.

A boa relação entre dirigentes do Zenit e representantes de Matheuzinho é considerada um fator favorável para o avanço das tratativas. Ainda assim, pessoas próximas ao jogador indicam que ele vê com ressalvas uma transferência para a Rússia.

DESEJO É SEGUIR NO CORINTHIANS

O desejo de Matheuzinho é seguir no Corinthians. A ideia do lateral é dar continuidade ao trabalho com o técnico Fernando Diniz e manter vivo o objetivo de buscar espaço na seleção brasileira no próximo ciclo de Copa do Mundo.

Além disso, o UOL apurou que o lateral e familiares conversaram com atletas que atuam no futebol russo e receberam referências negativas sobre a rotina e a vida no país. O cenário aumentou a resistência do jogador em relação à possível mudança.

CORINTHIANS AVALIA CENÁRIO

De todo modo, a definição sobre o futuro de Matheuzinho dependerá diretamente do Corinthians. Caso o Zenit oficialize uma proposta, a diretoria pretende analisar os valores, sobretudo pela necessidade de arrecadar cerca de 20 milhões de euros (R$ 116,8 milhões) na janela do meio do ano.

Internamente, porém, Fernando Diniz considera Matheuzinho peça fundamental para os objetivos da equipe no segundo semestre. O uruguaio Pedro Milans, reserva imediato da lateral-direita, não tem avaliação positiva da comissão técnica. Por isso, na ausência do titular, Diniz chegou a improvisar o volante Raniele no setor.

Diante desse cenário, a possibilidade de Matheuzinho deixar o Corinthians na próxima janela é considerada pequena, mesmo se o Zenit formalizar a oferta esperada.