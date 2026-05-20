SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo trabalha nesta semana para recuperar Marcos Antônio a tempo da partida de sábado, contra o Botafogo.

LUTA CONTRA O RELÓGIO

A reportagem apurou que o camisa 8 está em reta final de transição física e tem chances de voltar a ser relacionado no próximo final de semana.

A palavra nos bastidores ainda é de 'incerteza'. O volante sofreu uma lesão dura no músculo reto femoral da coxa direita na vitória sobre o O'Higgins, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, ainda em abril, e está fora de ação desde então.

A ausência de Marcos Antônio foi pivô de uma crise de contusões no setor de meio-campo, que também tem Pablo Maia como ausência. O cria de Cotia sofreu uma fratura no rosto em um treino.

Sem a dupla, Luan chegou a ganhar oportunidades ?mas não empolgou.

O São Paulo é o 4° colocado do Brasileirão, com 24 pontos somados. A partida, acima de tudo, marcará a reestreia de Dorival Júnior no comando da equipe no Campeonato Brasileiro ?após voltar ao Morumbis nesta terça com um empate com o Millonarios, pela Sul-Americana.