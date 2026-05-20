(UOL/FOLHAPRESS) - O mata-mata no NBB é disputado em série melhor de cinco, ou seja, um time vence o confronto após ganhar três das cinco partidas. Quem leva o duelo nos três primeiros jogos, ''varre'' a série.

Atualmente, o torneio está na semi e desde a temporada 18/19, esta fase costuma ter, no mínimo, uma varrida. Essa é a 18ª edição do NBB e, em 12 delas, uma série terminou em varrida. Na edição 2020/21, isso aconteceu nas duas semifinais com São Paulo e Flamengo passando depois de fazer 3 a 0 em seus confrontos.

Ganhar a semifinal com ''tranquilidade'', é um ótimo indicativo para a final, certo? Não, historicamente, tem sido um sinal que seu time tem chance maior de ficar com o vice-campeonato.

Das 12 varridas, 10 terminaram em vice-campeonato e apenas um time conseguiu ser campeão após encerrar cedo a semi, o Flamengo, campeão na primeira edição e em 20/21, depois de fazer 3 a 0.

Um dado ainda mais curioso passa pela varrida dupla de 20/21. Depois dela, todas as edições do NBB têm tido uma varrida, e todas elas foram vencidas pelo Franca. Nas últimas três edições, o time paulista teve que disputar todos os cinco jogos e conseguiu ser campeão contra o adversário que chegou com menos jogos e mais descansado à decisão.

Neste ano, Franca e Pinheiros saíram na frente, sendo que o time da capital paulista chegou à semifinal, vencendo oitavas e quartas por 3 a 0. Ainda é só o começo, mas para quem leva o histórico em conta, o sinal de alerta já foi ligado.