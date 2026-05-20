SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa informou que mantém uma comunicação estreita com a Associação de Futebol na República Democrática do Congo por conta da epidemia de ebola no país. A seleção africana estará na Copa do Mundo de 2026.

O QUE ACONTECEU

A entidade máxima do futebol informou, em nota enviada ao UOL, que está "ciente e monitorando a situação. Mais de 130 pessoas morreram no país por conta do surto de ebola. A RD Congo supera 500 casos suspeitos.

A Fifa está ciente e monitorando a situação relacionada a um surto de ebola e está em estreita comunicação com a Associação de Futebol da RD Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança. A Fifa continua trabalhando com os governos dos três países anfitriões da Copa do Mundo para garantir um torneio seguro e protegido, já que a saúde de todos os envolvidos continua sendo prioridade da Fifa. Trecho de comunicado da Fifa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarou emergência internacional. Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse estar "profundamente preocupado" com a escala e a velocidade da epidemia.

Os Estados Unidos permitirão a entrada da seleção da República Democrática do Congo para disputar a Copa do Mundo. Os EUA abrirão uma exceção às restrições impostas pela epidemia de ebola, mas apenas para a seleção, não englobando torcedores da RD do Congo que desejarem viajar para torcer por pelo país.

A equipe africana, tem estreia marcada para 17 de junho, contra Portugal, em Houston (EUA). Depois, vai enfrentar a Colômbia no dia 23 de junho, em Guadalajara (MEX), e encerra a fase de grupos contra o Uzbequistão em 27 de junho, em Atlanta (EUA).

VEJA, NA ÍNTEGRA, O COMUNICADO DA FIFA

"A FIFA está ciente e monitorando a situação relacionada a um surto de Ebola e está em estreita comunicação com a Associação de Futebol da RDC do Congo para garantir que a equipe esteja ciente de todas as orientações médicas e de segurança. A FIFA continua trabalhando com os governos dos três países anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2026?, incluindo o Departamento de Estado dos EUA, o CDC e o Departamento de Segurança Interna, a Secretaria de Saúde do México e a Agência de Saúde Pública do Canadá, bem como com a Organização Mundial da Saúde, para garantir um torneio seguro e protegido, já que a saúde de todos os envolvidos continua sendo prioridade da FIFA."