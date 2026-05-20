SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A possível saída de Pep Guardiola do Manchester City reaquece a chance de Rodri voltar à Espanha para jogar no Real Madrid, de acordo com o jornal espanhol Marca.

Guardiola é visto como primordial para manter Rodri na Inglaterra. A publicação espanhola afirma que a ligação entre técnico e jogador sempre pesou para o volante seguir em Manchester. O técnico deve se despedir do clube no fim de semana.

Com a hipótese de mudança no comando, Rodri passa a considerar com mais força um retorno ao futebol espanhol. Segundo o jornal, o jogador vê com bons olhos a ideia de vestir a camisa do Real Madrid.

Real avalia que a negociação pode ficar viável se o cenário ajudar. O clube gosta do perfil do meio-campista: leitura de jogo, organização e capacidade de dar equilíbrio ao time.

City não planeja liberar o meio-campista com facilidade. Rodri tem contrato até 2027, e o jornal aponta que a direção trata o volante como um dos nomes mais importantes do elenco.

POR QUE RODRI VOLTOU AO CENTRO DO DEBATE

Saída de Toni Kroos aumentou a busca do Real por um volante que organize o meio-campo. O nome de Rodri aparece há anos como solução para dar ordem ao setor, diz o jornal.

Jornal descreve Rodri como o eixo do City de Guardiola. A publicação afirma que, quando o espanhol ficou fora por lesão na última temporada, o time perdeu parte do controle do jogo.

Perfil do jogador é apontado como raro no mercado. Rodri une força física, boa técnica e senso de posicionamento, além de ajudar na marcação e na saída de bola.

RELAÇÃO ABALADA APÓS PREMIAÇÃO

Interesse do Real em Rodri vem desde a época em que ele estava no Atlético de Madrid. Naquele período, a negativa do rival e a chegada de Guardiola ao City afastaram qualquer avanço.

Bola de Ouro em 2024 gerou ruído institucional. O jornal afirma que a ausência do Real Madrid na cerimônia em que o espanhol venceu provocou desgaste, mas que Florentino Pérez depois buscou reduzir a tensão com jogador. O volante superou Vini Jr. na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo.

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