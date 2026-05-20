SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presença do Aston Villa na final da Liga Europa, nesta quarta-feira (20), contra o Freiburg-ALE, abre a série de finais dos principais torneios europeus e que podem ter um domínio inédito.
SONHO INGLÊS
A Inglaterra tem um representante em cada final: Aston Villa [Liga Europa, contra o Freiburg], Arsenal [Champions League, contra o PSG] e Crystal Palace [Liga Conferência, contra o Rayo Vallecano].
Desde que a Liga Conferência foi criada, em 2021, nunca houve um domínio de um país nas três competições em uma mesma temporada. A Inglaterra foi justamente quem chegou mais perto ?times ingleses conquistaram dois dos três principais torneios europeus nas temporadas 2022/23 e 2024/25.
Os ingleses finalistas desta temporada têm enredos curiosos. O Arsenal volta à final da Champions 20 anos depois da frustração contra o Barcelona e sonha com uma taça inédita. O Aston Villa mira um título europeu para acabar com um jejum que vem desde 2001, quando conquistou a extinta Taça Intertoto ?antes, em 1982, levantou a Champions. O Crystal Palace vem de um período mágico em que conquistou seus dois principais títulos nacionais [Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra] e sonha com a sua maior glória no continente.
ENTRE OS FINALISTAS, UM ESPECIALISTA
O Aston Villa tem, além da história a seu favor, um nome de peso no banco para a final desta quarta-feira (20): Unai Emery. O técnico espanhol é o maior vencedor da Liga Europa, com quatro títulos conquistados.
Emery guiou o Sevilla a um domínio entre 2014 e 2016. Com ele no comando, a equipe espanhol foi tricampeã consecutiva da Liga Europa. Anos mais tarde, em 2021, ele foi campeão com o Villarreal.
Quando você não consegue competir na Liga dos Campeões para lutar pelo título, a Liga Europa te oferece outra oportunidade. Unai Emery
FINAIS EUROPEIAS NA TEMPORADA 2025/26
Champions League
30/5 - Arsenal x PSG - 13h
Liga Europa
20/5 - Aston Villa x Freiburg - 16h
Liga Conferência
27/5 - Crystal Palace x Rayo Vallecano - 16h
CAMPEÕES DOS TORNEIOS EUROPEUS DESDE 2021
2021/22
Champions: Real Madrid [Espanha]
Liga Europa: Eintracht Frankfurt [Alemanha]
Liga Conferência: Roma [Itália]
2022/23
Champions: Manchester City [Inglaterra]
Liga Europa: Sevilla [Espanha]
Liga Conferência: West Ham [Inglaterra]
2023/24
Champions: Real Madrid [Espanha]
Liga Europa: Atalanta [Itália]
Liga Conferência: Olympiacos [Grécia]
2024/25
Champions: PSG [França]
Liga Europa: Tottenham [Inglaterra]
Liga Conferência: Chelsea [Inglaterra]