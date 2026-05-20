(UOL/FOLHAPRESS) - A situação do lateral-direito Mayke no Santos é delicada. Contratado no meio do ano passado, o jogador de 33 anos tem vínculo com o clube até dezembro de 2027, mas nunca caiu nas graças da torcida.

A substituição ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no último domingo (17), na Neo Química Arena, tornou a sua continuidade no Alvinegro praticamente insustentável.

Em razão de uma atuação muito abaixo do esperado contra o Coxa, Mayke passou a ser alvo de fortes vaias da torcida santista toda vez que tocava na bola.

Sob a justificativa de que precisava preservar o atleta da pressão das arquibancadas, o técnico Cuca decidiu sacá-lo da partida aos 39 minutos da etapa inicial para a entrada de Cristian Oliva.

'ESQUECIDO' HÁ UM MÊS E MEIO

O cenário atual do lateral se assemelha muito ao do zagueiro Zé Ivaldo.

Bastante criticado por conta de falhas defensivas constantes, o defensor está 'esquecido' no elenco desde a derrota do Santos para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, há um mês e meio.

Desde então, Cuca só relacionou Zé Ivaldo para uma única partida (contra o Deportivo Cuenca, no Equador, no dia 8 de abril), mas não o colocou em campo.

Internamente, o entendimento da diretoria é de que não há mais clima para a utilização do zagueiro diante do torcedor.

EMPRÉSTIMO PARA ALIVIAR A FOLHA

Se o mesmo 'esquecimento' acontecer com Mayke por conta do desgaste com a torcida, o Santos pode reviver o mesmo desfecho do caso de Tiquinho Soares.

O centroavante tem contrato com o Peixe também até o fim de 2027 e os seus 35 anos de idade inviabilizam uma negociação que traga retorno financeiro aos cofres alvinegros.

Para piorar, o alto salário fez o Santos ceder Tiquinho por empréstimo ao Mirassol, arcando com a maior parte dos vencimentos do atleta apenas para não mantê-lo encostado no CT, uma vez que ele já não fazia parte dos planos da comissão técnica.

TRÊS PARTIDAS NO BRASILEIRÃO

Como Mayke também é dono de um dos vencimentos mais altos do elenco, a diretoria e a comissão técnica terão que ser perspicazes para gerir a crise envolvendo o futuro do lateral dentro do clube ou encontrar uma saída na próxima janela de transferências, que abre no dia 20 de julho.

A favor do Santos pesa o fato de Mayke ter disputado apenas três partidas neste Brasileirão, o que significa que ele ainda pode defender qualquer outra equipe da Série A nesta temporada.