SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ausências de Memphis Depay nas partidas do Corinthians, mesmo após mais de uma semana em transição física, têm relação direta com uma precaução do próprio jogador visando a disputa da Copa do Mundo.

Conforme apurou o UOL, o atacante reclama de incômodos na panturrilha desde a semana passada. As dores persistiram nas atividades dos últimos dias, embora o problema não seja tratado internamente como lesão.

Ainda assim, o desconforto foi suficiente para que Memphis se posicionasse contra ser relacionado para o duelo desta quinta-feira, diante do Peñarol, em Montevidéu, pela Libertadores.

O receio do jogador é de que um esforço maior possa agravar o quadro e provocar uma distensão. Dependendo da gravidade, a lesão poderia comprometer sua presença no Mundial.

ENTRE A CRUZ E A ESPADA

Internamente, a avaliação é de que a proximidade da Copa do Mundo também tem impactado o lado anímico do jogador, que demonstra preocupação em não perder a oportunidade de disputar o torneio. Pessoas próximas ao atacante, porém, rechaçam qualquer resistência para atuar pelo Corinthians.

Segundo relatos obtidos pelo UOL, Memphis tem demonstrado vontade de retornar aos gramados e gostaria, inclusive, de ter atuado em uma ou duas partidas antes do período atual. A avaliação, no entanto, é de que uma nova lesão muscular praticamente inviabilizaria a presença do holandês no Mundial.

O entendimento é de que o atacante vive um cenário delicado: ao mesmo tempo em que precisa voltar a jogar para manter ritmo e consolidar a convocação pela Holanda, também evita acelerar o processo para não correr o risco de sofrer uma contusão mais séria.

Dessa forma, o atacante optou por ser preservado para não colocar em risco sua condição física. E isso acontece mesmo após a manifestação de Ronaldo Koeman, técnico da seleção holandesa, que afirmou em entrevista a uma emissora local que gostaria de ver Memphis atuando nas últimas três partidas do Corinthians antes da convocação.

CORINTHIANS ADOTA CAUTELA

Nos bastidores, o Corinthians também adota cautela no processo de retorno. O clube entende que, após um longo período afastado e já de volta aos treinamentos, o jogador apresentou um desconforto que serviu como sinal de alerta, embora não exista diagnóstico de lesão.

Existe a expectativa de que Memphis permaneça em transição física até o fim de semana e possa ser relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A tendência, caso seja liberado, é que ele inicie no banco de reservas e ganhe alguns minutos ao longo do confronto.

A presença do atacante contra o Atlético-MG, porém, dependerá da evolução do quadro até os próximos dias. Caso não se sinta seguro, a posição do jogador será respeitada, e ele não voltará a atuar antes da convocação da seleção holandesa.

Paralelamente, o departamento físico monitora os níveis do atleta com base na carga de treinamentos recentes em comparação às últimas três semanas. Até o momento, as métricas são consideradas abaixo do ideal para um retorno em alto nível.

Há um receio interno de que Memphis volte a jogar sem estar em sua condição física ideal. Esse eventual cenário aumentaria o risco de uma nova lesão e dificultaria que ele atuasse com a intensidade considerada necessária.