SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram entre o dia da convocação para a Copa, na última segunda-feira, e a manhã seguinte, segundo o Radar Canarinho, plataforma da Nexus.

Neymar liderou o ranking dos jogadores que mais ganharam seguidores no intervalo de 24h monitorado pelo Radar Canarinho. Endrick (461 mil), Rayan (139,4 mil) e Weverton (126,6 mil) apareceram logo em seguida na lista.

O levantamento leva em conta os dados de 25 jogadores convocados. O atacante Luiz Henrique, do Zenit, não foi incluído devido à limitação que há no perfil dele para coleta de dados, segundo a Nexus.

Ao todo, os 25 jogadores incluídos no levantamento ganharam 2,3 milhões de seguidores. Entre eles, Rayan teve o maior ganho proporcional, com 19%. Igor Thiago (11%), Ibañez (7%) e Douglas Santos (7%) vieram logo depois.

Contando com Luiz Henrique, os 26 jogadores convocados somam uma base de 419,6 milhões de seguidores no Instagram.

O levantamento do aumento no número de seguidores foi feito entre 6h (de Brasília) da última segunda-feira e 6h de terça-feira.