SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos informou nesta quarta-feira (20) entrou com ação no STJD para pedir a anulação da partida contra o Coritiba. O Peixe entende que houve erro de direito na substituição de Neymar e alega que Robinho Jr. deveria ter substituído Escobar.

LEIA A NOTA DO SANTOS:

O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores. O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA.