SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Arthur Elias, da seleção brasileira feminina, afirmou que os EUA não quiseram trocar a data do primeiro amistoso, que acontecerá no mesmo dia do jogo da seleção brasileira masculina contra o Egito, também amistoso.

"Eu entendo, a escolha deles é a melhor para a nossa seleção [masculina], e a federação americana não aceitou a troca de horário nem de dia. Não tivemos muito o que fazer. [...] Pode ter certeza que o público que comparecer nesse dia na Neo Química Arena vai ver uma grnde partida de futebol e uma seleção com muita vontade e orgulho de vestir essa camisa para vencer essa equipe tão forte, como é os EUA. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina"

O QUE ACONTECEU

O time de Arthur Elias entrará em campo no dia 6 de junho, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, na Neo Química Arena. O jogo faz parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

Já a equipe comandada por Carlo Ancelotti tem um confronto no mesmo dia, contra o Egito, às 19h (de Brasília), em Cleveland, nos EUA. Será o último compromisso da seleção masculina antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13.

A seleção feminina reencontrará as norte-americanas no dia 9 de junho, no Castelão, em Fortaleza. O jogo será às 21h30 (de Brasília).

O compromisso seguinte da seleção masculina será a estreia na Copa do Mundo 2026. O duelo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra Marrocos. O Brasil está no Grupo C, que ainda conta com Escócia e Haiti.