(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos empatou com o San Lorenzo por 2 a 2, nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, e se complicou na Copa Sul-Americana.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel Bontempo e Gabigol para o Peixe, e De Ritis e Auzmendi para o El Ciclon.

Ausente por conta de um edema na panturrilha direita, Neymar assistiu ao primeiro tempo do seu camarote, mas foi embora durante o intervalo.

Com o resultado, o Peixe segue na lanterna do Grupo D, com quatro pontos, e vive situação dramática.

Agora o Santos só pode garantir a segunda colocação da chave. Para isso, os comandados de Cuca terão que vencer o Deportivo Cuenca, que tem seis, na próxima terça-feira (26), na Vila Belmiro, e torcer para o San Lorenzo vencer o Recoleta, na Argentina.

Na Copa Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final. Os times que terminarem na segunda posição encaram os terceiros colocados vindos da fase de grupos da Libertadores.

Agora o Santos volta a pensar no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (23), às 19 horas (de Brasília), o Peixe visita o Grêmio, na Arena do Grêmio. Com apenas 18 pontos conquistados, o Santos é o 16º colocado e precisa vencer para correr riscos de entrar na zona de rebaixamento da competição.

SANTOS ATUA COM BOA MOVIMENTAÇÃO, MAS VACILA

O Santos teve um início de jogo letal. Antes do primeiro minuto, uma triangulação entre Miguelito, Gabigol e Gabriel Bontempo fez com que o Peixe abrisse o placar.

A vantagem trouxe tranquilidade para a equipe, que, com as mudanças promovidas por Cuca para a partida, atuou com mais velocidade e movimentação.

Bem distribuído em campo, o Santos pouco sofreu defensivamente, no primeiro tempo, e ampliou a vantagem com Gabigol, de falta, nos acréscimos.

Após o intervalo, os comandados de Cuca baixaram as linhas e adotaram uma postura mais reativa com o intuito de explorar os contra-ataques.

A ideia, no entanto, não funcionou. Sem ser atacado, o San Lorenzo foi para cima do Santos e conquistou o empate aos 41 minutos do segundo tempo.

LANCES IMPORTANTES

Gol relâmpago. Lançado pelo lado esquerdo do ataque, antes do primeiro minuto, Gabigol faz uma linda inversão de jogo e encontra Gabriel Bontempo, que, de carrinho, desvia para o fundo das redes.

Finalização perigosa. Insaurralde recebe passe na entrada da área, aos 16, e arrisca de um forte chute que passa assustando o goleiro Gabriel Brazão.

Espalma, Gill. Barreal cobra falta pelo lado esquerdo do ataque com categoria e exige grande defesa de Gill.

Gabigol amplia. Já nos acréscimos da primeira etapa, Gabigol cobrou falta rasteira e, com um desvio na barreira, marcou o segundo gol do Santos na noite.

Leve toque no travessão. À espera do San Lorenzo, o Santos passou a explorar os contra-ataques. E, aos 20 minutos do segundo tempo, quase chegou ao terceiro gol com Cristian Oliva, que partiu em velocidade e finalizou, com desvio, por cima do goleiro argentino. A bola ainda tocou no travessão antes de sair pela linha de fundo.

San Lorenzo diminui. Sem nada a perder, os argentinos se lançaram ao ataque e, aos 28, voltaram para a partida. Depois de cruzamento na área do Santos e desvio de Adonis Frias, De Ritis cabeceou a encobriu Gabriel Brazão.

San Lorenzo empata. Gulli avançou pelo meio e faz belo passe para Rodrigo Auzmendi, que, na saída de Brazão, estufou as redes.

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Veríssimo, Adonis Frías e Barreal; Willian Arão, Oliva e Rollheiser (Gustavo Henrique); Bontempo, Gabigol e Miguelito (Rony).

T.: Cuca

SAN LORENZO

Gil; Herrera, Romana e Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli e De Ritis (Rodriguez); Barrios; Cuello e Auzmendi. T.: Gustavo Álvarez

Local: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN), Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Juan Solo (VEN)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo (SAN), Willian Arão (SAN), Insaurralde (SLO), Tripichio (SLO), Montenegro (SLO)

Gols: Gabriel Bontempo (1'T), Gabigol (47'1T), De Ritis (28'2T), Auzmendi (41'2T)