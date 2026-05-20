(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco perdeu de virada para o Olimpia por 3 a 1 fora de casa, no Defensores del Chaco, no Paraguai, em duelo valendo a liderança do grupo G da Sul-Americana.

O zagueiro Cuesta abriu o placar para o Vasco no 1º tempo, mas o time paraguaio virou. Os três gols dos mandantes saíram na segunda etapa, a partir de Gamarra, Sandoval e Ferreira.

A partida foi marcada pela alta quantidade de cruzamentos e escanteios para o Olimpia. O bombardeio foi intensificado quando João Victor, aos 27 minutos do 2º tempo, acabou expulso.

Com a derrota, o Vasco seguiu com 7 pontos, caiu para o 2º lugar e perdeu a liderança do grupo G para o próprio Olimpia. Os paraguaios alcançaram os 10 pontos e assumiram a ponta do grupo G..

Na última rodada da Sul-Americana, no dia 27 de maio, o Vasco recebe o Barracas Central, que não tem mais chances de avançar na competição. Antes, no domingo, o Vasco recebe o Bragantino pela 17ª rodada do Brasileirão.

VASCO SEM TÉCNICO

Renato Gaúcho cumpre suspensão da Conmebol após se recusar a viajar com o time na primeira rodada fora de casa. Diante disto, Marcelo Salles foi o comandante do Vasco na partida desta quarta-feira (20).

No entanto, o auxiliar foi expulso por Wilmar Roldán aos 47 minutos do 1º tempo. O interino foi expulso por pedir cartão vermelho para Alex Franco, do Olimpia, que tomou cartão amarelo em lance de falta.

GOLS E DESTAQUES

Homenagem a ídolo vascaíno. Antes do início da partida, a Conmebol fez uma breve menção a Geovani Silva, ídolo do Vasco que morreu aos 62 anos na última segunda-feira. Os jogadores de Vasco e Olimpia fizeram um círculo no centro do gramado e o narrador do estádio Defensores del Chaco citou o ex-jogador.

"Chutamento". O 1º tempo do duelo no Defensores del Chaco foi muito fraco tecnicamente, com o Vasco sem conseguir atacar e com o Olimpia abusando dos cruzamentos na área. A primeira chance de gol na primeira etapa, inclusive, foi justamente em um cruzamento de Cardozo, aos 30 minutos, que quase pegou Léo Jardim de surpresa após a bola desviar no meio do caminho. Mas o goleiro vascaíno se recuperou na jogada e defendeu em cima da linha, com a bola batendo na trave.

Oportunidade perdida. Aos 40 minutos o Vasco teve sua primeira chance clara de gol. David armou jogada na área e a bola sobrou para Hinestroza, que chegou pela direita batendo cruzado para fora quase na pequena área.

Salles expulso. Aos 47 minutos, o técnico interino do Vasco foi expulso após pedir cartão vermelho para jogador do Olimpia.

0 x 1: O Vasco abriu o placar aos 48 minutos do 1º tempo em jogada de escanteio. Nuno Moreira bateu no meio da área e Cuesta cabeceou para o fundo do gol.

1 x 1: O Olimpia empatou o jogo com a mesma moeda do Vasco. Em cobrança de escanteio aos 21 minutos do 2º tempo, Gamarra subiu mais alto e deixou tudo igual no placar.

Vasco com um a menos. O lateral João Vitor foi expulso com o cartão vermelho direto aos 27 minutos do 2º tempo após levantar muito o pé em disputa com Alfonso e solar o adversário.

2 x 1: Sandoval colocou o Olimpia à frente no placar aos 39 minutos do 2º tempo. Em falta batida com veneno, Gamarra desviou de cabeça e Sandoval concluiu para o fundo do gol.

3 x 1: Em mais um lançamento na área, Sandoval deu uma casquinha na bola e Ferreira tocou para superar Léo Jardim.

OLÍMPIA

Gastón; Cáceres, Bentaberry, Gamarra, Rodríguez; Alfaro, Quintana, Delmas (Sandoval); Cardozo (Alfonso), Alcaraz (Ferreira), Alex Franco (Lezcano). T.: Pablo Sánchez.

VASCO

Léo Jardim; João Vitor, Freitas, Cuesta, Avellar (Samuel de Jesus); Tchê Tchê, Hugo Moura, Ramon Rique (Walace Fernandes); David (Brenner), Hinestroza (JP), Nuno Moreira (Matheus França). T.: Marcelo Salles.

Local: Defensores del Chaco, Assunção (Paraguai)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Cartões amarelos: Alex Franco e Bentaberry (OLI); Tchê Tchê, Hugo Moura, Léo Jardim e Freitas (VAS)

Cartão vermelho: João Vitor (VAS)Gols: Cuesta (VAS), 48' do 1º tempo (0-1); Gamarra (OLI), 21' do 2º tempo (1-1); Sandoval (OLI), 39' do 2º tempo (2-1); Ferreira (OLI), 48' do 2º tempo (3-1)