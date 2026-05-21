SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cerro Porteño venceu o Palmeiras por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e embalou a classificação do Grupo F.

Pablo Vegetti, ex-Vasco, marcou o gol da vitória da equipe paraguaia. O Cerro só tinha uma vitória nos últimos seis jogos, e o Alviverde estava a 17 jogos sem perder.

O Palmeiras teve um volume ofensivo muito baixo, e o goleiro do Cerro Porteño não fez uma grande defesa durante toda a partida. A equipe terminou o jogo com apenas 12 finalizações (5 delas no alvo, mas sem grandes sustos).

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a liderança de seu grupo. O Cerro Porteño agora é o líder com 10 pontos e o Palmeiras tem 8 ? as equipes aguardam o resultado de Sporting Cristal e Junior Barranquilla. A equipe peruana tem 6 pontos, e os colombianos apenas 1.

O Alviverde volta a campo no próximo sábado (23), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Pela Libertadores, o Palmeiras joga a classificação contra o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira (28), às 19h, mais uma vez no Allianz Parque.

LANCES IMPORTANTES

Vegetti abre o placar para o Cerro Porteño. Aos 2 minutos do 2º tempo, a equipe paraguaia puxou contra-ataque, Fabricio Dominguez recebeu na lateral direita, e cruzou rasteiro para Vegetti dentro da área. O ex-Vasco apareceu livre dentro da área e chegou finalizando de primeira para fazer o 1 a 0.

Cruzamento de Arias bate no travessão. Aos 28, Arias cruzou fechado e a bola bateu no travessão antes de sair.

Flaco López para no travessão. Aos 35 minutos do 2º tempo, Arias buscou a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Flaco subiu completamente livre, mas cabeceou no travessão.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay (Maurício), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez (Paulinho), Marlon Freitas e Andreas Pereira (Lucas Evangelista); Arias, Allan (Luighi) e Flaco López. T.: Abel Ferreira.

CERRO PORTEÑO

Arias; Domínguez, Velázquez, Pérez e Chaparro (Benítez); Morel, Piris da Motta, Klimowicz (César Bobadilla) e Cecílio Domínguez (Iturbe); Vegetti e Noguera (Jonatán Torres). T.: Ariel Holan.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP

Árbitro: Yael Falcon Pérez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Hector Palleta (ARG)Gol: Vegetti, aos 2 minutos do 2º tempo (CCP)

Cartões amarelos: Andreas Pereira, Arthur e Gustavo Gómez (PAL); Benítez, Morel, Piris da Motta (CCP)