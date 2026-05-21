RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), no Maracanã, com gol de Pedro, e garantiu a classificação antecipada na Libertadores mesmo ainda sem a Conmebol ter decidido a situação do jogo cancelado contra o Independiente Medellín. Agora, o Rubro-Negro chega para a última rodada na briga para ter a melhor campanha geral da fase de grupos.
Quando sairá a decisão do tribunal? ? A Conmebol ainda não divulgou uma data, mas a tendência é a de que aconteça antes da rodada final. O mais provável é que o Flamengo ganha os três pontos da partida contra os colombianos sendo declarado vencedor por 3 a 0.
'Decisão' no sábado ? Agora o Rubro-Negro vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde no sábado recebe o líder Palmeiras, no Maracanã, e tem a chance de encurtar a distância para apenas um ponto em caso de vitória, sendo que possui um jogo a menos.
PEDRO NÃO SE ABATE APÓS FICAR FORA DA COPA
Se algum torcedor do Flamengo tinha preocupação com o mental de Pedro após o atacante ficar fora da lista final para a Copa do Mundo, essa dúvida se esvaiu após a partida desta quarta-feira (20). O camisa 9 deixou o dele e quase fez um golaço de meia-bicicleta.
Pedro, porém, estava entre os nomes da pré-lista e ainda pode ser chamado pela seleção brasileira caso algum dos convocados seja cortado.
O JOGO
O técnico Leonardo Jardim apostou num ataque com Pedro e Bruno Henrique, algo pouco usual sob seu comando. Afinal de contas, esta foi apenas a segunda vez que o treinador fez esta escolha. No entanto, no primeiro tempo, ela não funcionou. Não só por culpa da dupla, mas do time em geral. Pouco inspirado, o Flamengo tinha muita dificuldade em furar a marcação do Estudiantes, que por outro lado fazia um jogo parelho e terminou a etapa inicial com o mesmo número de finalizações que os mandantes, além de levarem perigo nas bolas aéreas, algo no qual o Rubro-Negro tem sofrido. Aos brasileiros, o lance de maior emoção foi o pênalti marcado e que depois o VAR o retirou por apontar infração fora da área.
Aos 14 do segundo tempo, Leonardo Jardim colocou Lucas Paquetá e Samuel Lino nos lugares de Evertton Araújo e Luiz Araújo e o time melhorou sensivelmente. Mais criativo e agudo, o Flamengo foi para cima dos argentinos e chegou ao gol cinco minutos depois com Pedro. Com o placar favorável, a equipe ficou mais tranquila e passou a criar mais chances, tendo a oportunidade de ampliar, mas o resultado acabou em 1 a 0 mesmo, o suficiente para garantir a classificação antecipada no Grupo A.
GOLS E LANCES
Levou perigo ? Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o Estudiantes cobrou um escanteio da direita, a zaga do Flamengo subiu mal e González Pírez raspou de cabeça. Rossi só olhou e a bola passou rente ao travessão.
Árbitro assinala pênalti, mas VAR aponta falta ? Aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro assinalou pênalti de Meza em Bruno Henrique. Porém, após três minutos de checagem, o VAR apontou que a infração aconteceu fora da área. Na cobrança, Léo Pereira bateu e Muslera defendeu.
Pedro abre o placar para o Flamengo! ? O Flamengo fez o 1 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo com Pedro após uma saída errada do experiente goleiro Muslera, que deu rebote para o camisa 9, que não perdoou e deixou o dele.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo (Samuel Lino), Bruno Henrique (De la Cruz) e Pedro (Wallace Yan). T.: Leonardo Jardim.
ESTUDIENTES
Muslera, Meza, Santiago Nuñez, González Pírez e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves), Alexis Castro (Farías) e Tiago Palacios (Fabrício Pérez); Aguirre (Cetré) e Carrillo. T.: Alexander Medina.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Leodan González (URU)
Cartões amarelos: Evertton Araújo, Luiz Araújo (FLA); Piovi, Meza, Tomás Palacios, Tiago Palacios, González Pírez (EST)
Cartões vermelhos: NenhumGols: Pedro, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLA)