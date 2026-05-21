(UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o boliviano Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta quinta-feira (21), em duelo fora de casa, pela 5ª rodada do grupo E da Sul-Americana.
Medina, Barrera e Eduardo (contra) fizeram os gols do Fogão. O grande destaque do jogo ficou para o número de finalizações dos cariocas: 42 chutes, sendo 20 deles no alvo.
Apesar do placar elástico, o Fogão demorou para deslanchar na partida. Dois gols vieram apenas após os 36 minutos do 2º tempo.
Por medidas de segurança, o jogo foi disputado no Paraguai, no estádio La Huerta. A Bolívia vive uma forte crise econômica e social, com protestos em várias cidades do país pedindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz, inclusive em Sucre, cidade do Petrolero.
Com a vitória, o Botafogo se isola na liderança do grupo E com 13 pontos. O Independiente Petrolero é o lanterna do grupo e ainda não pontuou. O Caracas, 2º colocado com 8 pontos, joga nesta sexta-feira (22) contra o Racing (4 pontos).
O Botafogo encara o Caracas fora de casa na última rodada da Sul-Americana, no dia 27 de maio. Antes, o Fogão visita o São Paulo no sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão.
GOLS E DESTAQUES
0 x 1: Medina abriu o placar para o Botafogo aos 23 minutos do 1º tempo. Arthur Cabral e Villalba tabelaram na entrada da área e a bola sobrou para o meia, que driblou o goleiro e correu para o abraço.
Brilha o goleirão! Na volta do intervalo, o Botafogo criou ao menos duas grandes chances de ampliar o placar, mas parou nas mãos Gutiérrez. Na primeira, o goleiro boliviano espalmou chute de Arthur Cabral. Na sequência, defendeu chute de Kauan Toledo.
Neto não sujou o uniforme. Aos 10 minutos do 2º tempo, Gutiérrez já havia feito doze defesas, enquanto Neto não foi ameaçado nenhuma vez.
Quase gol do Fogão! Chris Ramos recebeu pela esquerda na linha de fundo e finalizou na trave!
Só dá um time... Aos 30 minutos do 2º tempo, o Botafogo tinha 35 finalizações na partida, sendo 17 chutes no alvo. O Petrolero chutou três vezes, nenhuma no gol.
0 x 2: Depois de muito martelar, o Botafogo ampliou o placar aos 36 minutos do 2º tempo com Barrera. O atacante que havia acabado de entrar aproveitou chute mascado de Correa para finalizar.
0 x 3: O Botafogo chegou ao terceiro gol em jogada de Joaquín Correa aos 41 minutos do 2º tempo. O atacante acelerou pela esquerda, chegou à linha de fundo e bateu sem ângulo. A bola desviou no zagueiro Eduardo e entrou.
PETROLERO
Gutiérrez; Montero (Pinote), Palma, Eduardo, Rodríguez (Leaños); Rojas, Cardozo, Navarro (Alan Mercado), Cristaldo (Rafael); Willie (Adelan), Rivas. T.: Thiago Leitão.
BOTAFOGO
Neto; Mateo Ponte, Barboza, Ferraresi, Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez), Álvaro Montoro (Barrera), Medina, Toledo (Correa); Villalba (Caio Valle), Arthur Cabral (Chris Ramos). T.: Franclim Carvalho.
Local: La Huerta, Assunção (Paraguai)
Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador)
Cartões amarelos: Eduardo, Montero e Rafinha (IND)
Gols: Medina (BOT), 23' do 1º tempo (0-1); Barrera (BOT), 36' do 2º tempo (0-2); Eduardo (BOT; contra), 41' do 2º tempo (0-3)