SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Carrillo voltou a ganhar espaço no Corinthians e passou a agradar à comissão técnica de Fernando Diniz. A boa avaliação interna fez o peruano "furar a fila" e, ao menos momentaneamente, superar as concorrências de André e Allan no meio-campo corintiano.

Nesta quinta-feira, o Timão enfrenta o Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores, e a tendência é que o meia comece novamente entre os titulares, como ocorreu no último domingo, diante do Botafogo, pelo Brasileirão.

TREINOS JÁ AGRADAVAM

O UOL apurou que Carrillo já era avaliado positivamente antes mesmo de ganhar oportunidade no clássico contra o São Paulo, há duas semanas. Na ocasião, o peruano iniciou a partida por causa das ausências de André e Allan, ambos suspensos.

Segundo relatos ouvidos pela reportagem, o meia já "pedia passagem" nos treinamentos. Na visão interna, a atuação diante do Tricolor corroborou com o crescimento do jogador e abriu espaço para uma sequência entre os titulares.

Pessoas próximas a Carrillo afirmam à reportagem que o atleta se sente confortável com o estilo de jogo implementado por Fernando Diniz. O entendimento é que as características do peruano se encaixam no modelo adotado pelo treinador. Internamente, essa identificação com a proposta do técnico é vista como um dos fatores para a retomada de espaço do meia.

CONCORRÊNCIA INTERNA

Concorrente direto de Carrillo pela vaga, o jovem André vinha sendo o titular da posição, mas atravessava um período de oscilação. Ainda assim, o atleta é tratado internamente como o jogador de maior projeção do elenco corintiano.

Já Allan possui relação próxima com Fernando Diniz desde os tempos em que trabalharam juntos no Fluminense, em 2019. O volante é considerado uma das peças de maior confiança do treinador no atual grupo do Corinthians.

Mesmo com o retorno dos concorrentes após suspensão, Carrillo foi mantido entre os titulares na vitória sobre o Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. André e Allan começaram a partida no banco de reservas e entraram apenas no decorrer do segundo tempo.