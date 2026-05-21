SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Egito, Hossam Hassan, divulgou a lista dos convocados para a Copa do Mundo, tendo como principal destaque o atacante Mohamed Salah, 33, artilheiro histórico da seleção com 65 gols e de saída do Liverpool.

A formação africana será a última adversária do Brasil em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, com duelo previsto para o dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, casa do Cleveland Browns, da NFL, em Cleveland.

Antes, a seleção de Carlo Ancelotti enfrenta o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã, embarcando em seguida para os Estados Unidos.

Assim como a seleção de Portugal, a do Egito também anunciou uma relação preliminar com 27 nomes, a princípio com quatro goleiros, mas apenas três poderão ser inscritos.

No grupo G, o Egito faz sua estreia no Mundial no dia 15 de junho, contra a Bélgica, em Seattle. Em seguida, encara a Nova Zelândia, no dia 21, em Vancouver, e encerra sua participação na fase de grupos no dia 26, contra o Irã, novamente em Seattle.

Será a quarta participação do Egito em Copas do Mundo, retornando à competição após a última participação na Rússia, em 2018. Antes, esteve presente nas edições de 1934 e de 1990, ambas na Itália. Nunca passou da fase de grupos.

Além de Salah, a seleção egípcia tem como principais destaques no futebol europeu o atacante Omar Marmoush, do Manchester City, o meia Haitham Hassan, do Real Oviedo, e o zagueiro Mohamed Abdelmonem, do Nice.

LISTA DE CONVOCADOS DO EGITO PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek) e Mohamed Alaa (El-Gouna)

Defensores: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek) , Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek) e Karim Hafez (Pyramids)

Meio-campistas: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo) e Mohamed Salah (Liverpool)

Atacantes: Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi) e Hamza Abdel Karim (Al-Ahly)