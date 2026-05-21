SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa, afirmou que jogou a final da Liga Europa com um dedo quebrado. O goleiro está entre os pré-convocados da Argentina para a Copa do Mundo

Dibu afirmou que se machucou ainda no aquecimento da decisão contra o Freiburg, mas ficou em campo até o fim. O Aston Villa venceu a partida por 3 a 0 e ficou com o título.

O que conquistamos foi lindo. Estou orgulhoso e continuo melhorando a cada jogo. nesta quinta-feira (21) quebrei o dedo durante o aquecimento, mas tudo tem seu lado bom. Nunca tinha quebrado um dedo antes, mas toda vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas pelas quais temos que passar. Dibu Martínez, à ESPN

Martínez não deve virar problema para a seleção argentina na Copa do Mundo, de acordo com o jornal Olé. Segundo o jornal, o goleiro teve apenas uma luxação, o que não o impediria de disputar o Mundial.

A Argentina é a atual campeã mundial e está no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia será no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), contra a Argélia.