(UOL/FOLHAPRESS) - O Basquete Cearense anunciou nesta quarta (20) o fim da parceria com o Fortaleza, mas irá se manter no NBB como projeto próprio.

O Basquete Cearense é o projeto de basquete sediado no Nordeste há mais tempo na liga. Lançado em 2012, o time participa desde a temporada 2012/13 e participou de todas as edições do NBB desde então.

O projeto teve momentos históricos na liga, como a campanha da temporada 18/19, quando eliminou o Paulistano nas oitavas de final e caiu nas quartas para o Mogi, levando 9.245 pessoas para o ginásio da CFO (Centro de Formação Olímpica), o maior público daquela edição.

Em setembro de 2020, o Carcará fechou parceira com o Fortaleza e passou a jogar no NBB como Fortaleza Basquete Cearense. Além disso, o time passou a jogar com as cores do ''Laion'' e o apelido passou a ser "Carcalaion". Junto do Tricolor cearense, a melhor campanha foi na temporada 23/24, quando o time caiu nas quartas de final, derrotado pelo Flamengo.

Nesta temporada, o time foi pioneiro ao contratar a primeira mulher para o cargo de Head Coach, Jelena Todorovic. O time fez uma campanha irregular e terminou na 17ª colocação. A temporada foi marcada por problemas de gestão e a parte financeira foi a mais afetada, com atraso de salários. Dois jogadores estrangeiros, Gohlke e Mudronja, que chegaram com pompas, saíram no meio do campeonato.

Tenho profunda gratidão por tudo que construímos ao longo desses seis anos com o Fortaleza Esporte Clube. Foi um período de muito aprendizado, cooperação e superação de desafios, no qual conseguimos fortalecer a nossa marca, levar orgulho e alegria aos torcedores, com o sentimento de que entregamos tudo que estava ao nosso alcance em termos de trabalho.Thalis Braga, presidente do Basquete Cearense

O clube afirmou que ainda irá revelar mais detalhes sobre a continuidade do projeto. Não houve confirmação sobre a continuidade de Jelena à frente da equipe e quais jogadores seguirão no elenco.