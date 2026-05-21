SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Cerro Porteño nesta quarta-feira (20), na casa do Palmeiras, complicou a vida do time paulista na fase de grupos da Copa Libertadores, mas não deixou a situação dramática.

A equipe comandada por Abel Ferreira precisa de um empata na última rodada, mais uma vez em casa, contra o Junior Barranquilla (o lanterna do grupo) para confirmar sua classificação para o mata-mata.

ENTENDA OS CENÁRIOS

Com a derrota para o Cerro, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F. Os paraguaios são os líderes com 10 pontos, o Palmeiras é o segundo com 8, o Sporting Cristal é o 3º com 6, e o Junior Barranquilla é o lanterna com 4 pontos.

Na última rodada, o Palmeiras recebe o Junior Barranquilla para garantir a classificação, e o Cerro Porteño joga em casa contra o Sporting Cristal para confirmar a classificação como primeiro do grupo.

A Conmebol mudou o critério de desempate na fase de grupos deste ano, e o Cerro garante a primeira posição do grupo com um empate contra o Sporting Cristal. O desempate é pelo desempenho no confronto direito: o primeiro será quem conquistou mais pontos, seguido pelo saldo de gols e depois por quem mais balançou as redes.

O Palmeiras só avança como líder do grupo F se vencer o Junior Barranquilla e o Cerro perder para o Sporting Cristal no Paraguai.

Um empate contra os colombianos também garante o Palmeiras na próxima fase, mas como segundo do grupo se o Cerro pontuar contra os peruanos.

A única possibilidade de o Palmeiras ser eliminado na rodada decisiva é a seguinte combinação: vitória do Sporting no Paraguai e derrota do Palmeiras para o Junior Barranquilla em casa.

O Alviverde volta a campo no próximo sábado (23), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Pela Libertadores, o Palmeiras joga a classificação contra o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira (28), às 19h, mais uma vez em São Paulo. Os colombianos venceram o Sporting Cristal na quinta rodada e chegarão à casa palmeirense com sonho de vaga na Copa Sul-Americana.