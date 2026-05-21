SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo iniciou conversas com a XP para discutir uma possível operação financeira envolvendo o clube. Ainda em estágio inicial, as tratativas incluem diferentes modelos de negócio ?entre eles, um eventual acordo relacionado aos naming rights do estádio do Morumbi.

POSSÍVEL NAMING RIGHTS

A aproximação vem sendo conduzida pelo presidente Harry Massis Júnior e ocorre num momento em que o clube busca alternativas para ampliar receitas e reorganizar sua estrutura financeira.

Nas conversas iniciais, segundo relatos obtidos pela reportagem, foram discutidos ao menos três formatos: a criação de um fundo, uma operação de crédito ou financiamento e uma negociação ligada ao direito de nome do estádio.

Se a frente de naming rights avançar, o Morumbi poderá ganhar uma nova marca comercial. Formatos como "XP Stadium", "Estádio XP" ou "Morumbi XP" surgiriam como possibilidades.

O cenário envolvendo o Morumbi passou a circular nas discussões preliminares justamente porque o clube não deve renovar contrato com a Mondelez, assinado no final de 2023 e que termina em dezembro deste ano.

A montadora chinesa BYD é, como o UOL revelou, tratada internamente como a empresa mais interessada em um acordo. A pedida do São Paulo nas negociações girava em torno de R$ 600 milhões por dez anos.

As conversas passaram por ajustes também no departamento de marketing. O tema vinha sendo tratado sob coordenação do então executivo Eduardo Toni, demitido há algumas semanas. André Marques, agora, será o novo encarregado do departamento.