SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo vive mais um "dia D" na carreira nesta quinta-feira (21). Às 15h (de Brasília), o Al-Nassr enfrenta o Damac e pode conquistar o título do Campeonato Saudita. Se a taça vier, o português vai chutar para longe um jejum incômodo justamente no último jogo antes de se apresentar à seleção portuguesa para a Copa do Mundo.

ENFIM CAMPEÃO?

O Al-Nassr precisa apenas da vitória em casa para ser campeão. Se empatar ou perder, vai precisar que o Al-Hilal não vença o Al Fayha, fora de casa.

Cristiano Ronaldo sonha com o seu primeiro título oficial desde que chegou à Arábia Saudita. Uma das primeiras estrelas a ir para o futebol saudita, o português até conquistou a Liga dos Campeões Árabes em 2023, mas a AFC (Confederação Asiática de Futebol) não reconhece o torneio.

O camisa 7 vive um jejum incômodo de títulos por clubes. As últimas conquistas oficiais no cenário de equipes foram em 2021, com a Juventus, quando ele venceu a Copa Itália e a Supercopa da Itália. Neste período, ele chegou a conquistar a Liga das Nações da Uefa com a seleção portuguesa.

A "final" desta quinta-feira (21) vem às vésperas daquela que deve ser a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. Na última terça-feira, ele foi convocado pelo técnico Roberto Martínez para defender a seleção portuguesa. Se não tiver nenhuma lesão ou outro problema, ele se tornará o recordista da história, com seis participações.

FRUSTRAÇÕES RECENTES

Cristiano Ronaldo vem de uma semana onde viveu duas frustrações. No dia 12 de maio, o Al-Nassr vencia o Al-Hilal por 1 a 0 e estava se sagrando campeão até que o goleiro Bento falhou nos acréscimos. Com o empate por 1 a 1, o time adiou o título saudita.

No final de semana, o Al Nassr foi vice na Champions League 2 da Ásia. Em casa, a equipe saudita perdeu para o Gamba Osaka, do Japão, por 1 a 0, e saiu frustrada.

Mas as decepções não vêm desta quinta-feira (21). Desde a chegada de Cristiano Ronaldo, em 2023, o Al-Nassr viu os principais rivais erguerem taças: o Al-Hilal conquistou um Campeonato Saudita e três Copas do Rei, o Al-Ahli foi campeão da Champions Asiática duas vezes, e o Al-Ittihad levantou o Campeonato Saudita duas vezes, além de ter uma Copa do Rei no período.