(UOL/FOLHAPRESS) - Perto de um acordo com o Inter Miami, de Lionel Messi, o volante Casemiro se aproxima de um feito alcançado apenas por Arthur Melo, atualmente no Grêmio.

SÓ FALTA O MESSI

Se fechar com o clube dos Estados Unidos, Casemiro será o segundo brasileiro a jogar com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo durante a carreira. O volante já foi companheiro de Neymar na seleção brasileira, e de CR7 no Real Madrid e no Manchester United.

Casemiro pode se juntar a Arthur Melo neste feito. O atleta do Grêmio jogou com Messi no Barcelona, com Cristiano Ronaldo na Juventus e com Neymar também na seleção.

Fora dos brasileiros, outros jogadores também conseguiram isso. Di María jogou com Messi na seleção argentina, com Neymar no PSG e com CR7 no Real Madrid. Sergio Ramos e o goleiro Keylor Navas também dividiram vestiário com os três grandes jogadores da última geração.

Com contrato até o final de junho no Manchester United, Casemiro já anunciou que deixará a equipe inglesa. De acordo com o The Athletic, braço esportivo do New York Times, o Inter Miami virou o destino preferido do brasileiro, e as conversas avançaram.

O QUE FALTA PARA CASEMIRO FECHAR COM O INTER MIAMI?

Atualmente, a negociação está travada devido a uma regra da MLS que dá prioridade ao LA Galaxy. O clube de Los Angeles colocou Casemiro na chamada "lista de descoberta", permitindo-o ter preferência para negociar com o jogador.

O LA Galaxy até chegou a fazer uma proposta para o volante, que segue preferindo o time de Messi. Nesses casos, a tendência é que um time pague ao outro para ficar com o direito de negociar com o atleta. O UOL apurou que dois times da Itália e um da Arábia Saudita também fizeram propostas pelo brasileiro de 34 anos.

A regra de jogadores designados é outro fator para o Inter Miami contornar. A medida, criada pela MLS para manter a competitividade, permite que cada time tenha apenas três jogadores acima do teto salarial. Atualmente, as vagas do Inter Miami são ocupadas pelos argentinos Messi e Rodrigo De Paul e pelo mexicano Germán Berterame.

Devido a isso, o contrato de Casemiro teria de ficar abaixo de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões). O uruguaio Luis Suárez também não pôde ser enquadrado nesta "categoria especial" pelo Inter Miami.

Em meio às negociações, o volante brasileiro tem a disputa da Copa do Mundo como principal foco. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Casemiro se apresentará na Granja Comary no dia 27 de maio.