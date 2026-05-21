SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ciclo de quatro anos entre as Copas do Mundo deixou uma conta amarga para o futebol brasileiro ?ao menos no que diz respeito às finanças. Os valores de mercado dos atletas comparados à edição de 2022 mostram que a seleção brasileira sofreu uma desvalorização de 11,5% em seu elenco, segundo dados do Transfermarkt.

NÚMEROS DA QUEDA

Em 2022, o grupo de 26 jogadores que formava a equipe brasileira estava avaliado em um patamar de 1,053 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões). Quatro anos depois, o valor de mercado encolheu para 932,2 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões). Uma diminuição de R$ 730 milhões.

O movimento reflete o envelhecimento de uma geração e a saída de alguns medalhões do primeiro nível do cenário europeu ?como o goleiro Ederson (ex-Manchester City e atualmente na Turquia) e os defensores Danilo e Alex Sandro, que preferiram voltar ao Brasil.

Dos 15 atletas que defenderam o Brasil na última Copa, 12 sofreram desvalorização no período. Apenas três foram contra a maré: Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) e Bruno Guimarães (Newcastle) são referências em suas equipes e conseguiram se valorizar.

QUEDA DOS VETERANOS

Ninguém sentiu mais o peso do tempo e das mudanças de cenário do que Neymar. O craque, que em 2022 defendia o badalado PSG e tinha um valor de mercado de 75 milhões de euros (R$ 437,5 milhões), viu sua cotação despencar para 10 milhões de euros (R$ 58,3 milhões) ?uma queda que reflete o período de lesões, a idade (34 anos) e o retorno para o futebol brasileiro.

Outro setor que "derreteu" foi a linha defensiva e de volantes. Casemiro foi de 50 milhões de euros (R$ 291,7 milhões) para 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões), seguido de perto por Fabinho, de 55 milhões de euros (R$ 320,8 milhões) para 13 milhões de euros (R$ 75,8 milhões) e pelo zagueiro Marquinhos, que viu seu valor cair mais pela metade, recuando de 70 milhões de euros (R$ 408,4 milhões) para 30 milhões de euros (R$ 175 milhões).

DADOS IMPORTANTES

Mais valioso. Vinícius Júnior segue como a grande joia do país. Se em 2022 ele já liderava o ranking nacional valendo 120 milhões de euros (R$ 720 milhões), o astro do Real Madrid alcançou a consolidação no topo com uma valorização que o levou ao patamar de 150 milhões de euros (R$ 875,1 milhões).

Maior valorização. o prêmio de maior crescimento dos atletas que estiveram em 2022 vai para Raphinha, do Barcelona, que saltou de 50 milhões de euros (R$ 291,7 milhões) para 80 milhões de euros (R$ 466,7 milhões).

Mais em conta. o posto de jogador mais barato mudou de mãos. Em 2022, o veterano Daniel Alves fechava a lista valendo 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões). Agora, pertence ao goleiro Weverton, avaliado em 700 mil euros (R$ 4,1 milhões).