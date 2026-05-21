(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca não vê o Santos com condições de disputar três competições simultaneamente com o atual elenco.

Em situação delicada na Copa Sul-Americana, o Peixe está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para não entrar na zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva após o frustrante empate por 2 a 2 com o San Lorenzo, nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, o treinador garantiu que ainda acredita na classificação continental, mas afirmou que, para almejar algo na temporada, será necessário ir ao mercado.

"Nós não temos elenco para ter três frentes. Só se a gente, no meio do ano, arrumar o que tem que ser arrumado, equilibrar bem mais o elenco. Mas daí eu pergunto para você: onde você encontra jogadores hoje disponíveis e dentro de um orçamento que você tem para gastar? Se é que a gente tem, que também não sei", disse Cuca.

Além de escancarar a necessidade de contratações, o técnico tem sofrido com uma série de lesões.

Depois de perder Neymar por causa de um edema na panturrilha, mas manter a esperança de contar com o atacante antes da Copa, Cuca viu Rollheiser pedir para ser substituído ainda na etapa inicial por causa de um problema no adutor.

Em razão do pedido do meia, o técnico foi obrigado a sacá-lo no intervalo e acabou criticado pela torcida.

Na coletiva, ele rebateu as críticas.

"Eu estava vendo o pessoal ali: 'Pô, mexeu mal'. Cara, você acha que eu sou burro para tirar o Rollheiser, o melhor jogador em campo? Ele quis sair no primeiro tempo ainda. A gente segurou até o intervalo, ele não aguentou e pediu para sair. Tem que sair, você tem que trocar, né? O que eu fiz foram mexidas obrigatórias", afirma Cuca.

O meio-campista passará por exames médicos nesta quinta-feira (21) para avaliar a gravidade e saber se terá condições de encarar o Grêmio, sábado (23), em Porto Alegre, pelo Brasileirão.