SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO, None (UOL/FOLHAPRESS) - A rodada da Copa Libertadores serviu para apimentar ainda mais o clássico entre Flamengo e Palmeiras que será disputado neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Brasileiro.

O Rubro-negro conseguiu virar a página da eliminação para o Vitória na quinta fase da Copa do Brasil e chega empolgado para o clássico, mas o Alviverde comandado por Abel Ferreira precisa lidar com uma crescente pressão, apesar de sustentar ainda a liderança do Brasileiro.

ALEGRIA NO LADO RUBRO-NEGRO

O Flamengo teve uma semana com quatro convocados à seleção brasileira. Mas quem resolveu contra o Estudiantes foi Pedro, que não está na lista final de Ancelotti.

De todo modo, o atacante seguiu em frente, assim como o time todo, depois de uma sequência de jogos ruins e complicados.

O bom resultado diante dos argentinos, com classificação antecipada às oitavas da Libertadores, mostra um time que reagiu cair precocemente na Copa do Brasil e passar perrengue contra Vasco e Athletico-PR. No Brasileiro, foram dois empates nos últimos três jogos.

O jogo contra o Estudiantes não foi mágico ou avassalador. Mas a vitória pontual, mesmo por 1 a 0, ajudou a abaixar a poeira e preparar o terreno para o aguardado jogo de sábado. A defesa não tomou gol, superando o perrengue nas bolas aéreas e falhas de Rossi.

Leonardo Jardim ainda se vê sem Arrascaeta e Pulgar, mas já provou o efeito positivo da recuperação de Paquetá, após lesão. A torcida avisou no Maracanã que "sábado é guerra" e guarda na memória as vitórias no retrospecto recente no Brasileirão e na Libertadores diante do Palmeiras.

"O nosso próximo jogo é o mais importante, temos que estar focados neste jogo", avisou o treinador do Flamengo.

INCÔMODO NO LADO PALMEIRENSE

O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, e vai jogar a vida na Copa Libertadores na última rodada. Além disso, a derrota em casa praticamente decretou que a equipe se classificará como segundo de seu grupo -um empate no Paraguai contra o Sporting Cristal garante ao Cerro a liderança do Grupo F.

Abel Ferreira precisou mexer no esquema tático da equipe pelo acumulo de lesões, e o time não foi bem. O Palmeiras entrou em campo com três meio-campistas (Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira) e teve um volume ofensivo muito abaixo (apenas 12 finalizações na partida).

Os desfalques do Palmeiras para o jogo contra o Flamengo são: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (entorse no tornozelo direito), Felipe Anderson (lesão na coxa esquerda) e Ramón Sosa (entorse no tornozelo esquerdo).

Para deixar a equipe ainda mais pressionada, o Palmeiras não venceu os últimos três jogos do Brasileirão (três empates) e viu a vantagem para o vice-líder Flamengo derreter (com um jogo a menos).

O Alviverde não venceu o Flamengo uma vez sequer no ano passado, e acabou perdendo o Brasileirão e a Copa Libertadores para o Rubro-negro.