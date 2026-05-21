SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Porto anunciou nesta quinta-feira (21) a saída do zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, cinco meses após ser anunciado pelo clube português.

O QUE ACONTECEU

Porto agradeceu ao brasileiro e deixou as porta abertas. O time português compartilhou homenagens em suas redes sociais e também em seu site oficial.

O vínculo contratual de Thiago Silva terminou e o brasileiro, de 41 anos, está de saída do FC Porto após duas passagens pelo clube. [...] O clube deseja as maiores felicidades para o futuro. O FC Porto sempre será a sua casaFC Porto, em comunicado oficial

O defensor brasileiro também se despediu, mas afirmou que "não é um adeus, é um até logo". Thiago Silva voltou ao Porto após 22 anos, quando atuou pela equipe B.

No último sábado, o zagueiro levantou o troféu do Campeonato Português pelo clube. Ao todo, ele fez 14 jogos pelo Porto na temporada.

Deixei a minha fotografia na parede e este fica para a história como um dos principais títulos da minha carreira. Não é um adeus, é um até logo. [...] Estes meses me dizem que tudo valeu a pena. Foi tudo incrível, um prazer enorme, vivi momentos de grande felicidade. Thiago Silva, ao site oficial do Porto

O zagueiro, agora livre no mercado da bola, não detalhou planos para o futuro. Ele afirmou, porém, que "gostaria de trabalhar nos clubes onde vivi momentos felizes e sonho passar por todos eles".

Thiago Silva esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas não foi convocado. A seleção brasileira estreia no Mundial em 13 de junho, contra Marrocos.