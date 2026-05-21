SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos vive um drama na Sul-Americana e não depende mais só de si para se classificar ao mata-mata da competição. O UOL mostra o que o Peixe precisa.

CENÁRIOS DO SANTOS

O Santos não pode mais se classificar direto às oitavas. Na Sul-Americana, o líder de cada chave "pula" a fase de playoffs, que é jogada pelo vice-líder da chave contra um terceiro colocado vinda da Libertadores.

O Peixe só pode passar em segundo na Sul-Americana. Para isso, precisa vencer o Deportivo Cuenca, em casa, e torcer para que o Deportivo Recoleta não vença o San Lorenzo, na Argentina. Qualquer outra combinação de resultados determinará a eliminação do Santos.

O Santos ainda não venceu na Sul-Americana. São cinco jogos, com quatro empates e uma derrota.

O drama aumentou na noite desta quarta-feira (20). O Santos vencia o San Lorenzo por 2 a 0, na Vila Belmiro, mas viu o time argentino reagir no segundo tempo e buscar o empate.

COMO ESTÁ O GRUPO

San Lorenzo - 7 pontos

Deportivo Cuenca - 6 pontos

Deportivo Recoleta - 5 pontos

Santos - 4 pontos

ÚLTIMA RODADA

26/5 - Santos x Deportivo Cuenca - 21h30

26/5 - San Lorenzo x Deportivo Recoleta - 21h30