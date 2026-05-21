SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram nesta quinta-feira (21) seus respectivos adversários na estreia em Roland Garros. A organização do torneio realizou o sorteio nesta manhã.

João Fonseca enfrentará um adversário vindo do qualificatório, que ainda será definido. O brasileiro é o cabeça de chave número 27 do torneio.

O carioca pode enfrentar Novak Djokovic na terceira rodada. O sérvio, número quatro do mundo, busca seu 25º título de Grand Slam.

O caminho até uma eventual semifinal pode contar com outros seis cabeças de chave: Alex de Minaur (AUS), Jakub Mensik (CZE), Tomas Martin Etcheverry (ARG), Andrey Rublev (RUS), Casper Rudd (NOR) e Tommy Paul (EUA).

Já Bia Haddad Maia estreia contra a britânica Francesca Jones, número 105 do mundo. A brasileira vem de derrota no quali do WTA 500 de Estrasburgo, na França, e sairá do top 100 do ranking da WTA. Neste momento, ela é a 78ª.

Se avançar, a brasileira pode pegar a cazaque Marie Bouzkova. A cazaque é cabeça de chave número 20, número 27 do ranking mundial, e fará sua estreia contra uma atleta vinda do qualificatório.

O Grand Slam francês acontece entre 24 de maio e 7 de junho. As datas e horários das estreias dos brasileiros ainda não foram divulgadas.