RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gol da classificação, um quase golaço e um largo sorriso na zona mista após a partida. Quem temia por um abalo mental de Pedro, se surpreendeu com um jogador leve e focado, apesar da frustação em ter ficado fora da lista final para a Copa do Mundo.

RELIGIÃO E FAMÍLIA

Ao longo da semana, pessoas próximas a Pedro já haviam dito ao UOL que o atacante estava "de boa", apesar de não ter sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Muito religioso, o camisa 9 se apegou à fé e à família para encarar o momento indesejado de maneira firme.

No dia da convocação, acompanhou o evento em casa, junto aos parentes e pessoas mais próximas. Após o anúncio, orou e aceitou a decisão como algo divino, algo que ele ressaltou após a partida.

"Tudo que acontece na minha vida, tento tirar um lado bom. Claro que eu estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, fez parte de todo o ciclo. Infelizmente, tive uma lesão quando ia ser chamado (fratura no antebraço direito), isso dificultou eu não estar. Mas fiz minha parte, segui mantendo um bom futebol.

Agora é desejar sorte para os que vão. Vou estar na torcida como todo brasileiro. Creio na vontade de Deus. Se não fui é porque Deus não permitiu. Vou estar na torcida, ser mais um brasileiro e, sem dúvida nenhuma, vou trabalhar para estar na próxima convocação", disse Pedro à TV Globo.

ESTÁ PRÓXIMO DE MARCA HISTÓRICA NA LIBERTADORES

Quem o acompanha garante que Pedro está focado em seguir fazendo história pelo Flamengo. nesta quarta-feira (20), por exemplo, ele chegou aos 28 gols na Libertadores e está a apenas um de igualar o ex-atacante Luizão como o segundo maior artilheiro de todos os tempos da competição. O líder é seu ex-companheiro Gabigol, hoje no Santos, que possui 31.

Pedro também é o artilheiro da atual edição do Campeonato Brasileiro, com nove gols, e o artilheiro geral do Rubro-Negro na temporada, com 18 gols em 30 jogos, uma média de 0,6 por partida.

JARDIM: 'UMA PENA QUE ELE NÃO ESTEJA NA SELEÇÃO'

Técnico do Flamengo, o português Leonardo Jardim não escondeu seu lamento em não ver Pedro convocado para a seleção brasileira. O treinador avalia que não há outro jogador com as mesmas características que seu camisa 9:

"O Pedro é um jogador especial, não temos um jogador com as características dele em termos de repertório técnico. É uma pena que ele não esteja na seleção".