SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, foi liberado pelo clube merengue e não enfrentará o Athletic Bilbao na última rodada do Campeonato Espanhol.
O brasileiro não participou do treino desta quinta-feira (21) por "motivos pessoais", segundo o Real. O jornal espanhol Marca, no entanto, noticiou que Vini ficará de fora da partida do próximo sábado (23).
Vini terá alguns dias para descansar antes de se apresentar à seleção brasileira. O elenco convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo iniciará a preparação no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).
Apesar da temporada sem títulos do Real, Vini foi destaque individual. O atacante brasileiro marcou 22 gols em 53 partidas pelo clube merengue.
Em seguida, o Brasil enfrentará o Panamá, no dia 31, em amistoso no Maracanã. No dia seguinte, a delegação brasileira viajará aos Estados Unidos, onde jogará contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.
A estreia da seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho. A partida acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília).
