SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o cronograma da reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

A maioria dos jogadores convocados pelo treinador Carlo Ancelotti se apresenta na manhã da próxima quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, quando iniciarão as avaliações médicas. À tarde, haverá o primeiro treinamento.

Eles treinam no local até o dia 30, e encaram o Panamá em duelo amistoso preparatório para o Mundial no dia 31, no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). Na sequência, embarcam rumo aos Estados Unidos.

Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, se apresentarão depois dos demais por conta da disputa da final da Liga dos Campeões, no dia 30, em Budapeste, na Hungria. Eles se juntam à delegação já nos Estados Unidos.

Segundo os regulamentos da Fifa (Federação Internacional de Futebol), "a cessão obrigatória dos atletas para as respectivas seleções começa no dia 25 de maio de 2026."

No entanto, "são permitidas exceções aos jogadores que participem de partidas finais de competições de clubes das confederações e também da última rodada de partidas da fase de grupos dessas competições, inclusive no dia 30 de maio de 2026."

A CBF também informou que, como parte da metodologia de trabalho da comissão técnica ?que opta por realizar as atividades com quatro goleiros?, o atleta Léo Nannetti, da base do Flamengo, irá participar de toda a etapa de treinamentos na Granja Comary e também nos Estados Unidos.

A seleção ainda terá mais um amistoso contra a seleção do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, às 19h, antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13, em East Rutherford, nos arredores de Nova Jersey.