SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Porto anunciou nesta quinta-feira (21) que optou por não renovar o contrato com o zagueiro brasileiro Thiago Silva, no clube português desde dezembro de 2025.

As partes haviam assinado um contrato até o fim da atual temporada europeia, com opção de renovação por mais um ano, que acabou não exercida pela agremiação lusa.

Durante sua curta passagem, o defensor de 41 anos participou da campanha do título do Campeonato Português, com o Porto voltando a levantar a taça do nacional após três temporadas.

Thiago Silva entrou em campo 14 vezes pelo time, sem marcar gols.

Ele já havia tido uma passagem pela equipe na temporada 2004/2005, mas na ocasião entrou em campo apenas pelo Porto B, antes de seguir para o Dínamo de Moscou, na Rússia.

"Confirmada a partida de Thiago Silva, o clube deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. O FC Porto será sempre a sua casa", disse o clube em comunicado.

Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro e mundial nos últimos anos, Thiago Silva ganhou projeção no cenário nacional no Fluminense, entre 2006 e 2008, quando conquistou a Copa do Brasil, em 2007.

Em seguida seguiu para bem-sucedida carreira no exterior, com passagens por Milan, PSG (Paris Saint-Germain) e Chelsea, tendo conquistado a Champions League (2020/21) com o time inglês, além do título da Serie A italiana (2010/11) e sete vezes o Campeonato Francês.

Em 2024, anunciou seu retorno ao Fluminense, com quem disputou a Copa do Mundo de Clubes.

Defendeu a seleção brasileira em quatro edições da Copa do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022), e conquistou a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa América, em 2019.

Ele chegou a ter o nome incluído na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa de 2026, mas acabou não entrando na relação final.