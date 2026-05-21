SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros Endrick, Estêvão, Kauã Elias, Rayan, Souza, Vitor Reis, William Gomes estão entre os cem candidatos ao Golden Boy 2026, prêmio do jornal italiano Tuttosport para o melhor jogador sub-21 que atua futebol europeu.

O QUE ACONTECEU

Endrick e Rayan são os brasileiros citados na lista que estarão na Copa do Mundo. Estêvão era cotado para estar no time de Carlo Ancelotti, mas se lesionou e acabou fora do Mundial.

Entre eles, Endrick e Estêvão já haivam sido indicados, mas não faturaram o prêmio. O atacante do Chelsea foi o único brasileiro entre os 20 finalistas no ano passado.

O Brasil é o quarto país com mais representantes, empatado com Holanda e Alemanha. A França lidera a relação, com 13 jogadores, seguida por Inglaterra (10) e Espanha (8).

Lamine Yamal (Barcelona), Zaïre-Emery (PSG), Cubarsí (Barcelona), Diomande (RB Leipzig) também estão entre os indicados. Yamal, inclusive, levou o prêmio em 2024.

O último vencedor foi Desiré Doué (PSG), que está fora da lista este ano. Pelo regulamento, um mesmo atleta não pode vencer em dois anos consecutivos

BRASILEIROS NA DISPUTA PELO GOLDEN BOY

Endrick - Lyon

Estêvão - Chelsea

Kauã Elias - Shakhtar Donetsk

Rayan - Bournemouth

Souza - Tottenham

William Gomes - Porto

Vitor Reis - Girona

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