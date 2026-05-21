(UOL/FOLHAPRESS) - Ausente no empate do Santos com o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, Neymar segue a sua rotina de recuperação do edema na panturrilha direita no CT Rei Pelé.

Na manhã desta quinta-feira (21), o atacante se reapresentou junto com os companheiros, realizou tratamento com os fisioterapeutas do clube e também fez trabalhos específicos na academia.

Convocado para a Copa do Mundo, o camisa 10 está sob cuidados médicos para se apresentar à seleção brasileira, no próximo dia 27, nas melhores condições físicas possíveis.

No dia 31, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti se despede dos torcedores em um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e existe a expectativa de que o atacante esteja em campo.

JOGOS DO SANTOS ANTES DA SELEÇÃO

Antes de se juntar ao grupo que tentará o hexa, porém, o Santos tem mais dois compromissos no calendário: o primeiro neste sábado (23), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão; e o segundo na próxima terça-feira (26), contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, na Vila Belmiro.

A partida continental é decisiva para o Peixe, e o técnico Cuca mantém os planos de contar com o seu principal jogador:

Tudo no entorno do Neymar é complicado falar. A gente tem que tomar muito cuidado, então eu prefiro ver internamente como estão as coisas. Eu acho que, clinicamente, se a gente quiser utilizá-lo para terça-feira, ele vai estar em condição, porque a lesão dele é uma lesão leve, Cuca.

HOMENAGEM ANTES DA SELEÇÃO

Apesar do desejo de Cuca, a participação do atacante na partida contra os equatorianos é improvável.

A apresentação dos atletas convocados para o Mundial (exceto aqueles que disputarão a final da Champions League, no dia 30) está marcada para a manhã seguinte ao compromisso do Santos, que será disputado às 21h30 (de Brasília). E isso já é um problema para o Peixe.

Ainda assim, contar com Neymar no estádio é um dos planos da diretoria santista, que, por meio do departamento de marketing, estuda realizar uma homenagem no gramado para parabenizá-lo pela convocação.

Contra o San Lorenzo, o Peixe colocou um símbolo no centro da camisa sob a legenda "10 da seleção". A intenção, no entanto, é realizar algo mais emblemático.