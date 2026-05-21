LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton foi bastante claro quando perguntado no Canadá, onde se prepara para a quinta etapa do campeonato da Fórmula 1, sobre os rumores de que estaria considerando se aposentar da categoria no final desta temporada: não é um assunto que sequer passa por sua cabeça no momento.

Ainda tenho contato, então tudo está 100% claro para mim, e sim, continuo focado, motivado e amo o que faço de todo o coração, e vou ficar por aqui por um bom tempo, então acostumem-se.

Há muitas pessoas tentando me aposentar, e isso nem passa pela minha cabeça. Já estou pensando no que virá a seguir e planejando os próximos cinco anos. Ainda pretendo ficar por aqui por um bom tempo.Lewis Hamilton, piloto da Ferrari

O heptacampeão de 41 anos já afirmou algumas vezes que seu contrato com a Ferrari vai além do final desta temporada, e disse também estar em um ótimo momento fisicamente.

Na pista, ele está mais próximo do companheiro Charles Leclerc do que em sua primeira temporada na Ferrari, e está mais contente também com o carro. Ainda assim, após quatro etapas, o britânico está em quinto lugar no campeonato, com 51 pontos, contra 59 do companheiro.

Em Montreal, Hamilton volta ao palco de sua primeira vitória na F1, em 2007, e espera que a Ferrari tenha um fim de semana mais positivo do que em Miami, quando estreou um extenso pacote de mudanças.

Acho que aprendemos muito com as primeiras corridas, principalmente com a última. Houve um trabalho enorme, pelo qual somos muito gratos, de todas as equipes na fábrica, que se esforçaram incrivelmente para analisar nossos pontos fortes e fracos, e ajustamos nossos processos e abordagens.

Espero que possamos extrair mais do carro, porque ainda estamos tentando tirar o máximo proveito do pacote que temos, sendo realistas sobre nossa posição atual em comparação com a Mercedes, por exemplo. Muita coisa pode acontecer, então o importante é tentar extrair o máximo do carro neste fim de semana.Hamilton

O piloto da Ferrari avalia que a Mercedes, que traz seu primeiro pacote de mudanças neste fim de semana, segue como a favorita.

"A McLaren também pareceu incrivelmente forte na última corrida, evoluiu bastante, e obviamente a Red Bull deu um passo enorme. Então, acho que estamos mais ou menos perto da McLaren, e a Red Bull vai definir a ordem, veremos. Mas não sei, obviamente a Mercedes tem uma grande atualização neste fim de semana, então mesmo sem a atualização eles foram muito rápidos na última corrida e ainda venceram. Portanto, nosso foco será apenas em nós mesmos, tentando otimizar, e estou muito animado para que tenhamos um fim de semana melhor."

O GP do Canadá será disputado em formato sprint, com um treino livre e a classificação para a corrida curta sendo realizados já nesta sexta-feira.

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