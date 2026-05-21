RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O tribunal disciplinar da Conmebol concedeu vitória ao Flamengo por 3 a 0 sobre o Independiente Medellín, após o caos que cancelou o jogo pela quarta rodada da Libertadores, ainda nos instantes iniciais na Colômbia.

Com o resultado, o Flamengo chega a 13 pontos e assegura matematicamente a primeira posição do Grupo A.

O time colombiano foi condenado ainda a jogar cinco partidas de portões fechados nas próximas competições que disputar como mandante em competições da Conmebol.

Isso significa limitações para que só sejam permitidos membros das delegações e profissionais necessários para a realização da partida.

O Medellín terá que jogar os próximos dois jogos sem torcida. Isso impacta na rodada final da fase de grupos da Libertadores.

O Medellín ainda levou multas múltiplas que, somadas, resultam US$ 116,2 mil. Se quiser, o clube pode recorrer à câmara de apelações dentro do período de sete dias.

O caos na Colômbia foi motivado por um protesto de torcedores contra a diretoria do clube. Eles atiraram fogos de artifício e sinalizadores no campo, destruíram cadeiras e as arremessaram contra a polícia, além de depredarem áreas internas do estádio.

Ao conceder a vitória por 3 a 0 ao Flamengo, o tribunal da Conmebol manteve a jurisprudência adotada, por exemplo, com o Fortaleza, que levou os pontos e o placar diante do Colo Colo, em 2025, também em um episódio caótico no estádio.