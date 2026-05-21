SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado uma lenda da Nascar, o piloto norte-americano Kyle Busch morreu aos 41 anos, informou a associação. A causa da morte não foi divulgada.

A Nascar confirmou a morte de Busch na tarde desta quinta-feira (21). Em comunicado, a categoria afirmou estar "profundamente entristecida" e disse que o piloto era "um dos maiores e mais aguerridos" de seu esporte.

A entidade também prestou solidariedade à família Busch e à Richard Childress Racing, equipe do atleta. No mesmo texto, a associação estendeu condolências "a toda a comunidade do automobilismo".

Busch havia sido internado cinco horas antes da divulgação da morte. A categoria informou que ele não disputaria neste fim de semana a Coca-Cola 600, no Charlotte Motor Speedway, por causa de uma doença não revelada.

O piloto somava 63 vitórias na Cup Series. Nascido em Las Vegas em maio de 1985, ele acumulou 234 triunfos nas três divisões nacionais da Nascar, com 102 na Xfinity Series, 69 na Truck Series e 63 na Cup Series.

Busch não perdia uma corrida da Cup Series havia 10 anos. A sequência interrompida por sua internação incluía presença contínua em todas as provas da categoria no período.