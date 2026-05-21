SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não estava nos planos de Manuel Neuer disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele já estava conformado com sua aposentadoria da seleção da Alemanha desde 2024, quando disputou a Eurocopa e se despediu. Mas acabou convencido a mudar de ideia em um movimento que contou com a pressão de alguns velhos colegas de equipe e, sobretudo, com a iniciativa do técnico Julian Nagelsmann.

Aos 40 anos, o experiente goleiro representará seu país novamente na condição de titular. Foi assim nas quatro Copas do Mundo em que ele atuou, desde sua estreia em 2010, passando pelo auge com o título na edição de 2014, seguido pelas eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

Com 124 participações, Neuer é o goleiro com mais jogos pela seleção na história.

Desde que ele deixou de ser convocado, várias nomes tentaram se firmar na posição, como Alexander Nübel, Kevin Trapp, Finn Dahmen, Stefan Ortega, Janis Blaswich e Bernd Leno. O que mais conseguiu se destacar foi Oliver Baumann, que nutriu até esta quinta-feira (21) a esperança de ser o titular no Mundial.

Embora tenha dito várias vezes nos últimos meses que a Alemanha não tinha um problema no gol, levar Neuer para a Copa mostra que Nagelsmann não estava tão convencido de suas próprias declarações. Ele fez até um esforço para superar uma velha desavença com o atleta, dos tempos em que o comandou no Bayern. Na ocasião, houve um desentendimento ligado à demissão de Toni Tapalovic, preparador de goleiros preferido de Neuer.

O retorno à seleção começou a ser especulado no fim do ano passado e virou alvo de debate entre os alemães. Enquanto jogadores do atual elenco e antigos companheiros de Neuer na seleção defendiam a sua convocação, torcedores se mostravam divididos.

Uma pesquisa online realizada pelo Bild, um dos principais jornais da Alemanha, apontava até o início da tarde desta quinta que 59% dos 160.700 entrevistados preferiam que Baumann fosse mantido na vaga de titular.

Nagelsmann frequentemente é acusado de depositar muitas fichas em jogadores veteranos em vez de apostar em talentos emergentes. No caso dos goleiros, trocou um jogador de 35, Baumann, por um de 40, Neuer.

Baumann nunca foi reconhecido como um grande nome da posição, mas tinha aproveitado o momento de baixa de nomes mais valorizados, como Marc-André ter Stegen, abatido por sucessivas lesões, e Alexander Nübel, em má fase técnica.

Neuer, por sua vez, foi titular em mais uma temporada sólida do Bayern. A equipe assegurou com grande antecedência o título do Campeonato Alemão e disputará no sábado a decisão da Copa da Alemanha, contra o Stuttgart. Na Champions League, parou em uma acirrada semifinal contra o Paris Saint-Germain.

As atuações do arqueiro lhe renderam a extensão de seu contrato por um ano. O acordo se deu justamente quando surgiram as primeiras especulações sobre o retorno à seleção.

A principal tarefa era indicar os três melhores goleiros. Decidimos que os três [Neuer, Baumann e Nübel] estão nessa lista. Então, entramos em contato com Manuel e perguntamos se ele gostaria de jogar novamente pela seleção", relatou Nagelsmann.

Assim que Neuer entrar em campo no Mundial -e o treinador deixou claro que ele será o titular--, vai se tornar o jogador mais velho a representar a seleção alemã em um grande torneio. O recorde pertence a Lothar Matthäus, que jogou a Eurocopa de 2000 com 39 anos.

Matthäus reconhece a importância de Neuer para a seleção. Disse que entende a opção do treinador, mas demonstrou preocupação com a forma como a mudança no gol da Alemanha foi feita.

Durante uma transmissão do Alemão pela Sky, o ex-jogador disse que levaria Neuer para a Copa, mas que o primeiro a ser avisado deveria ter sido o homem demovido do time. "É uma afronta para Oliver Baumann", afirmou. "Do ponto de vista humano, [avisá-lo] é até mesmo uma obrigação."

A administração do vestiário será um dos desafios da Alemanha, que, desde a conquista da Copa do Mundo de 2014, não conseguiu mais se encontrar no principal palco do futebol mundial. Nem mesmo chegou aos mata-matas.

A seleção alemã está no Grupo E da Copa do Mundo: estreará contra Curaçao em 14 de junho, em Houston, enfrentará a Costa do Marfim em 19 de junho, em Toronto, e terá pela frente o Equador cinco dias depois, nos arredores de Nova York.

Quando pisar no gramado em Houston, Neuer se tornará o segundo goleiro a jogar cinco Copas do Mundo, igualando a marca do mexicano Antonio Carbajal (de 1950 a 1966) -o também mexicano Guillermo Ochoa e o italiano Gianluigi Buffon foram convocados para cinco Copas, mas não entraram em campo em todas.