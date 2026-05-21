(UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, pela 5ª rodada do grupo B da Sul-Americana

Renan Lodi e Bernard fizeram os gols do Atlético-MG. As duas jogadas foram semelhantes, com Cuello descolando cruzamentos pela ponta-direita para os jogadores do Galo chegarem finalizando na segunda trave.

Com a vitória, o Atlético-MG deixa a lanterna, fica em 3º lugar com 7 pontos e embola o grupo B da Sul-Americana. O Puerto Cabello lidera o grupo após empate com o Juventud por 1 a 1 nesta quinta-feira (21), enquanto o Cienciano fica em 2º lugar, todos com os mesmos 7 pontos do Galo. O Juventud é o último colocado do grupo com 6 pontos.

O Galo disputa a última partida da Sul-Americana valendo a classificação em casa, contra o Puerto Cabello, no dia 27 de maio. Antes, no domingo, o Galo visita o Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: Cuello avançou pela direita e caprichou no cruzamento. Quatro jogadores do Galo pisaram na área para finalizar, e foi Renan Lodi quem completou de canhota para abrir o placar aos 27 minutos do 1º tempo.

Na trave! Munda puxou para a perna esquerda da entrada da área e carimbou a trave do goleiro Espinoza.

2 x 0: Bernard ampliou para o Atlético-MG aos 38 minutos do 1º tempo. Mais uma vez, Cuello descolou um cruzamento pela ponta-direita e Bernard só teve o trabalho de empurrar no segundo pau.

Perigo peruano. O Cienciano voltou mais perigoso após o intervalo. Éverson fez duas boas defesas em menos de dez minutos. Em uma delas, o goleiro do Galo evitou gol em cabeçada de Garcés após cruzamento de Martinich.

Aí desperdiçou... O Galo perdeu a chance de matar o jogo aos 29 minutos do 2º tempo. Victor Hugo deu passe enfiado para Renan Lodi na esquerda da área e o lateral finalizou cruzado à esquerda de Espinoza.

Bela defesa! Já nos acréscimos, Cassierra deixou Victor Hugo na cara do gol. O meia cortou um zagueiro, mas na hora de finalizar não caprichou, chutando em cima de Espinoza que fechou bem o ângulo.

ATLÉTICO-MG

Éverson; Natanael, Júnior Alonso, Ruan (Lyanco), Renan Lodi; Maycon (Alan Franco), Alexsander (Dudu), Cuello (Mamady Cissé); Bernard (Victor Hugo), Minda, Cassierra. T.: Eduardo Domínguez.

CIENCIANO

Espinoza; Nuñez (Martinich), Becerra, Amondarain (Aguilar), Caparó (Yovera); Robles, Barreto, Hohberg (Romagnoli), Cristian Souza; Bandiera (Cavero), Garcés. T.: Horacio Melgarejo.

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)VAR: Carlos Orbe (Equador)

Cartões amarelos: Nuñez e Aguilar (CIE); Maycon, Bernard, Cuello e Lyanco (ATM)

Gols: Renan Lodi (ATM), 27' do 1º tempo (1-0); Bernard (ATM), 38' do 1º tempo (2-0)