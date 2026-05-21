SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores com uma rodada de antecedência graças a Zakaria Labyad. O marroquino marcou o gol de empate por 1 a 1 com o Peñarol, do Uruguai, na noite desta quinta-feira, em Montevidéu.

Com o resultado, o Timão, que já havia assegurado a classificação na rodada anterior, também confirmou a primeira colocação da chave. A conquista é considerada importante internamente, já que o clube busca terminar a fase de grupos com uma das melhores campanhas gerais para decidir em casa os confrontos de mata-mata.

Mesmo em busca da liderança, o Corinthians iniciou a partida com uma formação alternativa. Da base titular, apenas o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Gabriel Paulista e Gustavo Henrique começaram jogando.

O Peñarol foi superior no início da partida e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Maxi Olivera. O Corinthians, porém, reagiu na etapa final e chegou ao empate com Zakaria Labyad. O meia fez sua primeira partida como titular e também marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Com o empate em casa, o clube uruguaio está eliminado da Libertadores. Pentacampeão continental, o Peñarol não tem mais chances matemáticas de avançar às oitavas de final.

O Corinthians volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Timão enfrenta o Platense, da Argentina, na Neo Química Arena.

Antes disso, o Timão enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo também será disputado em Itaquera.

O ZAKA É ZIKA

Após dez partidas entrando no decorrer dos jogos, Zakaria Labyad recebeu diante do Peñarol sua primeira oportunidade como titular do Corinthians e foi premiado também com o primeiro gol pela equipe alvinegra.

O marroquino esteve entre os poucos destaques positivos do Timão em um primeiro tempo pouco inspirado. Na etapa final, foi decisivo para evitar a derrota e assegurar a liderança do Grupo E da Libertadores ao marcar o gol de empate em Montevidéu.

LANCES IMPORTANTES

Peñarol abre o placar. O time uruguaio saiu na frente aos 18 minutos, em jogada de bola parada. Após uma sequência de escanteios, os donos da casa abriram o marcador em cobrança fechada de Trindade, no primeiro pau. Maxi Olivera ganhou da marcação corintiana pelo alto, desviou de cabeça e matou completamente o goleiro Hugo Souza, que ficou parado no lance.

Gol anulado. O Peñarol chegou a ampliar ainda no primeiro tempo, mas o lance foi invalidado por impedimento. Após cobrança de lateral, Arezo recebeu em posição irregular e serviu Umpíerrez, que finalizou da entrada da área. Hugo Souza ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento na origem da jogada.

Quase lei do ex. Na sequência do gol anulado, Pedro Milans, que já defendeu o próprio Peñarol, ficou perto de empatar para o Corinthians. Após troca de passes com Zakaria, André fez o pivô e acionou o lateral uruguaio, que bateu de perna esquerda. A bola ainda desviou em Maxi Olivera e saiu raspando a trave direita de Aguerre.

Assustou. Aos 43 minutos, Angileri cruzou pela esquerda, e Kaio César, mesmo sem grande estatura, subiu livre para cabecear no canto esquerdo. A finalização, porém, saiu sem força e parou nas mãos de Aguerre.

Perdeu chance clara. Na melhor oportunidade do Corinthians no primeiro tempo, aos 44 minutos, Labyad cruzou pela direita, Milans ajeitou para o meio da área e André finalizou. Bem posicionado na pequena área, Pedro Raul acabou atrapalhando a conclusão e, em vez de empurrar para as redes, afastou a bola quase em cima da linha, evitando o empate corintiano.

Já estava amadurecendo. Como um prenúncio do que aconteceria minutos depois, Zakaria Labyad quase marcou aos 6 minutos do segundo tempo. Kaio César puxou contra-ataque pela direita e acionou Matheus Pereira, que encontrou o marroquino dentro da área. Labyad dominou e bateu cruzado, tirando tinta da trave esquerda.

Amadureceu. Aos 17 minutos, Zakaria Labyad marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Mais uma vez, Kaio César iniciou a jogada pelo lado direito e cruzou para a área. André não conseguiu alcançar, Pedro Raul finalizou em cima do goleiro, mas, no rebote, o marroquino apareceu livre para empurrar para o fundo das redes e empatar a partida.

PEÑAROL

Aguerre; Escobar, Gularte (Facundo Álvez) (Brian Barboza), Lemos e Maxi Olivera; Trindade e Darias (Angulo); Umpiérrez, Laxalt (Abel Hernández) e Togni; Arezo (Batista). T.: Diego Aguirre.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Pedro Milans, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Fabrizio Angileri; Allan e Matheus Pereira (Rodrigo Garro); Kaio César (Dieguinho), André e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Pedro Raul (Yuri Alberto). T.: Fernando Diniz.

Local: Campeón del Siglo, Montevidéu (URU)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Juan Serrano (CHI) e Mathias Riquelme (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)Cartões amarelos:Gols: Maxi Olivera, PEN (18'/1T); Zakaria Labyard (17'/2T)