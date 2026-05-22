SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras prepara poucas mudanças em seu elenco quando a janela de transferências abrir daqui a um mês. A reportagem apurou que a direção alviverde não vai atrás de reforços para as laterais, que são alvos de críticas por parte da torcida, segue interessada no zagueiro Nino e vê pouca chance de contratar o meio-campista Danilo.

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ENTENDA CADA SITUAÇÃO

As laterais

O Palmeiras vê situação tranquila na lateral-esquerda. Piquerez está em reta final de recuperação da cirurgia no tornozelo direito e retoma a titularidade na esquerda, com Arthur como reserva imediato (que fez boas atuações desde que estreou) e Jefté como terceira opção.

Já a direita seguirá com Giay e Khellven. Um novo reforço só chegaria para a posição se alguém recebesse proposta. Giay foi convocado pela seleção argentina na última Data Fifa, tem 22 anos e já foi especulado no futebol europeu antes de chegar ao Alviverde.

A comissão técnica não pediu reforços para as laterais.

Danilo

O Palmeiras acompanha de perto a situação do meio-campista, que foi afastado do Botafogo após a convocação para a Copa do Mundo, mas sabe que a chance de o negócio acontecer é muito baixa.

O Danilo é um atleta que vários clubes têm interesse, não só o Palmeiras. É um grande atleta, um jogador criado por nós no Palmeiras. Ele viria para fortalecer ainda mais o nosso elenco, mas não tem nenhuma conversa. Agora ele está focado em representar o Brasil na Copa do Mundo. Atualmente não existe nenhuma conversa com o Botafogo. Nós temos outras prioridades.Leila Pereira

Danilo não tem negociações com nenhuma equipe até o momento, e o estafe do jogador aguarda o desempenho do atleta na Copa do Mundo para conseguir propostas valiosas.

A prioridade dele é retornar para a Europa, e o Botafogo quer pelo menos 40 milhões de euros (R$ 233 milhões na cotação atual).

Nino

O zagueiro conquistou o Campeonato Russo com o Zenit, mas o Palmeiras segue sem conseguir chegar a um acordo pelo defensor. Os russos querem 20 milhões de euros (R$ 116 milhões na cotação atual) e por essas cifras não tem negócio.

A diretoria alviverde não desistiu da contratação do defensor de 29 anos, que tem o desejo de retornar ao Brasil, mas entende que a novela ainda vai se arrastar até a janela de transferências.

Leila Pereira acredita que o elenco de 2026 (que começou a ser montado no meio do ano passado) já é o suficiente para o Palmeiras conquistar títulos, e só vê mudanças na política de contratações em caso de venda de atletas.