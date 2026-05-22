RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP(UOL/FOLHAPRESS) - Os bons vinhos na região do Lumiar, em Lisboa, remetem a um tempo onde o trabalho era em parceria. Frente à frente no Maracanã neste sábado (23), às 21h, no badalado Flamengo e Palmeiras, os portugueses Leonardo Jardim e Abel Ferreira, hoje, estão em lados opostos, mas um dia defenderam a mesma camisa em uma relação de sintonia e cooperação.

ABEL AJUDOU A LAPIDAR TALENTOS PARA JARDIM

Leonardo e Abel trabalharam juntos no Sporting, de Portugal, entre 2013 e 2014. Jardim era técnico da equipe principal e Ferreira do time B, que disputa a Segunda Divisão lusitana.

Mesmo não estando na mesma categoria, houve uma conexão entre os trabalhos. Com o clube português atravessando um período financeiro difícil, coube aos Leões apostar na base, algo que acabou dando muito certo nesta parceria entre os treinadores.

Abel lapidava as joias e as entregava para Jardim. Foi assim, por exemplo, que a dupla revelou nomes como João Mário, Eric Dier, Carlos Mané, Ricardo Esgaio e o próprio Matheus Pereira, que ano passado trabalhou com Jardim no Cruzeiro.

"Ele (Jardim), sem dúvida, é um dos responsáveis por eu chegar onde cheguei. Não só pela simplicidade, mas pelo trabalho, pela seriedade. Ele é uma referência para mim, principalmente pelo aspecto humano, princípios, caráter. Não vou lhe oferecer uma garrafa de vinho quando for na minha casa, mas ele também produz vinho e azeite", disse Abel Ferreira, antes do duelo contra o Cruzeiro, em 2025.

FORMADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA, TRABALHARAM EM ESCOLAS

A associação que Abel fez entre Jardim, vinho e azeite é uma verdade. O técnico do Flamengo possui uma fazenda focada na produção de vinhos e azeites chamada "Quinta Jardim do Tua", situada na região do Douro, em Portugal.

Antes da carreira vitoriosa como treinador e no ramo empresarial, Abel e Jardim viveram etapas da vida longe dos holofotes. Eles se formaram em Educação Física e trabalharam em escolas municipais portuguesas.

Em Portugal, poucos são os treinadores que possuem tanto o curso de técnico quanto uma graduação em faculdade, algo que também os ajudou na sintonia.

JARDIM SE SURPREENDEU COM LONGEVIDADE DE ABEL NO BRASIL

Leonardo Jardim está no Brasil há um ano e três meses, tempo suficiente para entender como funciona a "máquina de moer treinadores" do futebol brasileiro. Por isso, o técnico do Flamengo se mostrou surpreso com a longevidade de Abel Ferreira por aqui, onde está em seu sexto ano de Palmeiras.

A situação foi revelada pelo próprio Abel após o duelo do ano passado, quando Jardim ainda comandava o Cruzeiro.

Sabemos como é o futebol brasileiro. Ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que disse, foi ele (Jardim) que disse. Inclusive, quando eu o cumprimentei, ele me perguntou como eu consigo estar há cinco anos aqui. Ele disse: 'estou aqui há três meses e parece que tem três anos'Abel Ferreira, em junho do ano passado

JARDIM TENTA MANTER RETROSPECTO PARA ENCURTAR DISTÂNCIA ENTRE FLA E PALMEIRAS

Depois daquele período inesquecível para ambos no Sporting, cada um seguiu seu rumo. Abel continuou em Portugal, mas foi para o Braga. Já Leonardo Jardim se transferiu para o Mônaco, da França.

Eles só se reencontraram no futebol dez anos depois, em 2025, aqui no Brasil. Por isso, são poucos os confrontos entre eles.

Foram apenas os dois jogos no Brasileiro e Jardim levou a melhor. No duelo do turno, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, em Belo Horizonte (MG). No returno, em São Paulo, a partida terminou em 0 a 0.

nesta sexta-feira (22) será a primeira vez que Jardim enfrentará o amigo como técnico do Flamengo. A partida é tratada como decisiva, já que uma vitória encurta a distância do Rubro-Negro para apenas um ponto na tabela, sendo que os cariocas têm um jogo a menos que os paulistas, que lideram a competição.