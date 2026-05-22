(UOL/FOLHAPRESS) - A quinta rodada da Libertadores chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.

RODADA QUASE PERFEITA

A maioria dos times brasileiros saiu com resultados positivos da quinta rodada. O Fluminense venceu o Bolívar no Maracanã e se manteve vivo na briga pela vaga no mata-mata. O Mirassol triunfou contra o Always Ready fora de casa e se garantiu nas oitavas. E o Flamengo venceu o Estudiantes, garantindo a vaga. E a confirmação do primeiro lugar do grupo A veio nesta quinta-feira (21), após a vitória no tribunal devido ao jogo cancelado contra o Independiente Medellín.

Cruzeiro e Corinthians empataram, mas seguem em situação tranquila. O Timão está classificado desde a quarta rodada, enquanto o Cabuloso depende só de si para avançar.

O único que saiu derrotado foi o Palmeiras. Dentro do seu estádio, o clube paulista fez uma partida ruim e perdeu para o Cerro Porteño, vendo o 1º lugar do grupo F mais distante.

VEJA OS CENÁRIOS

Flamengo

Já está classificado em 1º lugar

Fluminense

Só avança em 2º lugar

Se vencer, e o Bolívar não vencer o Independiente Rivadavia

Se empatar, e o Bolívar perder para o Independiente Rivadavia

Cruzeiro

Avança em 1º lugar

Se vencer, e o Universidad Católica perder para o Boca Juniors

Avança em 2º lugar

Se vencer

Se empatar, e o Universidad Católica não perder para o Boca Juniors

Se perder, e o Boca Juniors não vencer o Universidad Católica

Corinthians

Já está classificado em 1º lugar

Palmeiras

Avança em 1º lugar

Se vencer, e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño

Avança em 2º lugar

Se vencer ou empatar

Se perder, e o Sporting Cristal perder ou empatar com o Cerro Porteño

Mirassol

Já está classificado, busca o 1º lugar

Se vencer ou empatar

Se perder, e a LDU não vencer o Always Ready ou vencer por apenas 1 gol de diferença

OS JOGOS DOS BRASILEIROS NA ÚLTIMA RODADA DA LIBERTADORES

Lanús x Mirassol - terça-feira (26), 19h (de Brasília)

Flamengo x Cusco - terça-feira (26), 21h30

Fluminense x Deportivo La Guaira - quarta-feira (27), 21h30

Corinthians x Platense - quarta-feira (27), 21h30

Palmeiras x Junior Barranquilla - quinta-feira (28), 19h

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil - quinta-feira (28), 21h30