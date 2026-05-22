RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas de embarcar para a Copa do Mundo de 2026, Danilo tem pela frente o Palmeiras, adversário que se tornou um divisor de águas na passagem dele pelo Flamengo.

Herói da Libertadores do ano passado, o zagueiro/lateral segue na balança entre a briga pela titularidade no Rubro-Negro e ter o status de homem de confiança da comissão técnica da seleção.

Não à toa, soube que iria para o Mundial ainda em março, com carimbo no passaporte assegurado pelo próprio Carlo Ancelotti.

"Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele. Danilo estará com certeza na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse Ancelotti.

O duelo contra o Palmeiras, inclusive, é um confronto direto na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e ganha em importância pelo lado carioca do confronto ?o Alviverde tem 35 pontos e o Flamengo tem 31 (mas com um jogo a menos).

"Com certeza o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Temos de estar totalmente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para um jogo da Libertadores, e aí podemos aproveitar para rodar alguns jogadores. Depois disso, os jogadores selecionáveis vão embora". afirma Léo Jardim.

O VOO PARA A ETERNIDADE

Danilo foi anunciado como reforço do Flamengo em janeiro de 2025, após passagem pela Juventus, da Itália. Ao longo da temporada, alternou momentos entre a titularidade e o banco de reservas, mas, logo de cara, assumiu um papel de liderança frente ao elenco.

O capítulo mais notável do jogador com a camisa rubro-negra aconteceu em 29 de novembro do ano passado. Começou a decisão em campo diante de uma lesão de Léo Ortiz.

No segundo tempo, da partida em Lima, no Peru, "voou" e, de cabeça, marcou o gol que daria o título da Libertadores ao clube da Gávea. Para a torcida, o gol se tornou ainda mais especial por ser uma espécie de revanche contra o Palmeiras.

O lance ficou eternizado não apenas pela taça conquistada, mas se tornou trecho de música, imagem no CT Ninho do Urubu e camisa comemorativa.

Ô, Lima, mais uma Liberta de amor com você. Lá em 19, Gabigol foi buscar. Em 25, eu vi Danilo voar. Vamos vencer mais um Mundial.Estrofe de uma versão da música "Milla", do cantor Netinho

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A imagem da efusiva celebração, com batidas no peito e puxões no escudo, de autoria de Gilvan de Souza, fotógrafo do clube, tem destaque na parede do CT.

Após a decisão, Danilo revelou um drama familiar ?havia perdido uma tia? e lembrou um discurso que fez antes do apito inicial, mostrando a relevância que tem nos bastidores.

"Não imaginava nem jogar [finais de Libertadores]. Falei no vestiário, antes do jogo, que, obviamente, tivemos muitos sacrifícios enquanto equipe e dentro do CT, mas cada um tem seus sacrifícios que ninguém vê. E foi o que eu pedi: que colocassem o nosso ânimo baseado nesses sacrifícios que ninguém vê, que a gente passa diariamente na nossa casa, no nosso íntimo, as medicações, as injeções que a gente tem que tomar... Eu levo um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras, lá, no Brasileiro, e jogando por Jesus, porque precisou. O Léo também estava se dedicando, tentando. Então nós todos tentamos criar um centro de família", contou.

Eu diria para aquele Danilo lá de Bicas: se permita sonhar, porque se você pode sonhar, você pode realizar.Danilo

Com o gol sobre o Palmeiras, Danilo entrou em uma seleta lista no Flamengo. Apenas ele, Gabigol e Zico marcaram pelo Rubro-Negro em finais de Libertadores.

ÚLTIMO JOGO ANTES DA COPA?

Os jogadores convocados vão se apresentar dia 27 para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes do duelo com o Panamá, dia 31, no Maracanã, última apresentação antes da viagem para os Estados Unidos.

O Flamengo tentou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), adiar o jogo contra o Coritiba, no dia 30, mas não houve sucesso. Além de Danilo, foram convocados também Léo Pereira, Alex Sandro e Paquetá.

Com a vaga nas oitavas da Libertadores garantida com uma rodada de antecedência, o técnico Léo Jardim indicou que pode usar equipe reserva contra o Cusco, na última rodada da fase de grupos.

"Eu trabalhei em países diferentes do Brasil, e havia uma regra que, com 5 jogadores na seleção, não tem jogo. Isso é uma coisa do bom senso, não podemos limitar uma equipe em 9 jogadores e querer que ela compita igual. Mas isso eu acredito que o Flamengo e a CBF vão chegar a uma decisão que defenda os interesses do futebol. Não são dois ou três jogadores, são nove jogadores, e isso é quase metade do nosso elenco atual", completou.