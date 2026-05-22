SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo trabalha para ter reforços contra o Botafogo, mas teme uma nova baixa: Cauly pode voltar a jogar apenas após a Copa do Mundo.

CAULY EM FOCO

O UOL apurou que o camisa 77 virou preocupação interna após ficar fora da partida contra o Millonarios, na última terça-feira, por dores no adutor direito. Mesmo chegando ao estádio com o ônibus da delegação, o meia acabou vetado pouco antes de a bola rolar, após relatar desconforto na região.

Internamente, existe receio de que Cauly não reúna condições físicas de atuar antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo.

Até lá, o São Paulo terá mais três compromissos: contra o Botafogo, diante do Boston River, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, e frente ao Remo, no domingo, dia 31.

O tema ganha ainda mais peso pelo momento vivido pelo time. O São Paulo chega pressionado após a derrota para o Fluminense no Brasileirão e o empate com o Millonarios pela Sula, resultado marcado por falhas defensivas e atuação abaixo do esperado.

POSSÍVEL RETORNO

Enquanto monitora a situação de Cauly, o São Paulo trabalha nesta semana para recuperar Marcos Antônio e Pablo Maia a tempo da partida contra o Botafogo.

Como o UOL mostrou, o camisa 8 está em reta final de transição física e tem chances de voltar a ser relacionado no sábado. Nos bastidores, porém, o cenário ainda é tratado com incerteza.

Maia, enquanto isso, já está treinando sem máscara após sofrer fraturas na face e é provável reforço.

Marcos Antônio sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita na vitória sobre o O'Higgins, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, ainda em abril, e está fora de ação desde então.

A ausência dos volantes agravou a crise de desfalques no meio-campo. Sem a dupla, Luan ganhou oportunidades nas últimas partidas, mas não conseguiu se firmar.

A bola rola para o embate entre São Paulo e Botafogo neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 4° colocado da tabela, com 24 pontos.