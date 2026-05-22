(UOL/FOLHAPRESS) - A 5ª rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (21) e, a uma rodada do fim da fase de grupos, os brasileiros vivem situações distintas na competição. Enquanto alguns já estão garantidos no mata-mata, outros jogarão a vida na próxima semana.

Na Sul-Americana, apenas o 1º lugar de cada grupo vai direto às oitavas, enquanto os segundos colocados fazem um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores.

RODADA BOA PARA UNS E RUIM PARA OUTROS

Botafogo, Grêmio e Atlético-MG foram os brasileiros que saíram vitoriosos da 5ª rodada. O Glorioso venceu o Independiente Petrolero e garantiu o 1º lugar do grupo E. O Imortal bateu o Palestino e segue na luta pela liderança de sua chave. E o Galo superou o Cienciano para seguir vivo na briga pelo mata-mata.

São Paulo, Santos e Bragantino tiveram empates com gosto amargo. O Tricolor vencia o Millonarios até os 35 minutos do segundo tempo, quando levou o empate. O Peixe abriu 2 a 0 contra o San Lorenzo na Vila Belmiro, mas não sustentou o resultado. E o Massa Bruta vencia River Plate no Monumental de Núñez até os acréscimos.

O único derrotado foi o Vasco, que perdeu para o Olimpia no Paraguai e vê o 1º lugar do grupo mais distante.

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VEJA OS CENÁRIOS

Atlético-MG

Avança em 1º lugar

Se vencer

Avança em 2º lugar

Se empatar, e Cienciano x Juventud terminar empatado

São Paulo

Já está classificado, busca o 1º lugar

Se vencer

Se empatar, e o Millonarios não vencer o O'Higgins

Se perder, e Millonarios x O'Higgins terminar empatado

Santos

Só avança em 2º lugar

Se vencer, e o San Lorenzo vencer ou empatar com o Deportivo Recoleta

Se vencer, e o Deportivo Recoleta vencer o San Lorenzo por 3 ou mais gols de diferença

Botafogo

Já está classificado em 1º lugar

Grêmio

Já está classificado, busca o 1º lugar

Se vencer o confronto direto contra o City Torque

Vasco

Avança em 1º lugar

Se vencer, e o Olimpia perder para o Audax Italiano por 1 gol de diferença

Avança em 2º lugar

Se vencer, e o Audax Italiano golear o Olimpia

Se empatar, e o Olimpia não perder para o Audax Italiano

Se perder, e o Olimpia vencer o Audax Italiano

Bragantino

Só avança em 2º lugar

Se vencer o confronto direto contra o Carabobo

OS JOGOS DOS BRASILEIROS NA ÚLTIMA RODADA DA SUL-AMERICANA

São Paulo x Boston River - terça-feira (26), 19h (de Brasília)

Grêmio x City Torque - terça-feira (26), 19h

Santos x Deportivo Cuenca - terça-feira (26), 21h30

Atlético-MG x Puerto Cabello - quarta-feira (27), 19h

Vasco x Barracas Central - quarta-feira (27), 19h

Caracas x Botafogo - quarta-feira (27), 19h

Bragantino x Carabobo - quarta-feira (27), 21h30